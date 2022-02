VIDEO: पहाड़ से 250 फुट नीचे गिरकर एक चट्टान पर अटका था युवक, फिर हुआ चमत्कार

बैंगलुरु: बैंगलुरु (Bangalore) में नंदी हिल (Nandi Hills) पर घूमने गया एक युवक नीचे गिर गया है. वह पहाड़ी पर करीब 250 फुट नीचे एक छोटी सी चट्टान पर गिरा था और मौत धीरे-धीरे उसके पास आ रही थी. तभी एक बड़ा चमत्कार हो गया.

जानकारी के मुताबिक 19 साल का एक युवक रविवार की शाम को शहर की नंदी हिल (Nandi Hills) पर दोस्तों के साथ घूमने गया था. फोटो सेशन के दौरान युवक का पैर फिसला और वह ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गया. पत्थरों से टकराते हुए वह 250 फुट नीचे जाकर एक छोटी सी चट्टान पर जाकर अटक गया. उसके नीचे गहराई में खाई थी, जिसमें गिरने का मतलब मौत था.

#WATCH Karnataka | Indian Air Force and Chikkaballapur Police rescued a 19-year-old student who fell 300 ft from a steep cliff onto a rocky ledge at Nandi Hills this evening pic.twitter.com/KaMN7zBKAJ

