Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 2 November 2022

1.हिमाचल और गुजरात में पीएम मोदी के नाम पर BJP को वोट? जानें जेपी नड्डा का जवाब

हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. इस साल के अंत में दोनों ही राज्यों में चुनाव होना लगभग तय है.

2.हिमाचल-गुजरात चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने क्या कहा? पढ़ें ZEE NEWS की ये खास रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस क्रम में आज बुधवार को ZEE NEWS ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हर एक पहलू पर बात की.

3.AAP या कांग्रेस, हिमाचल में किससे है BJP का मुकाबला? जेपी नड्डा ने दिया ये जवाब

हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. अब तक इस प्रदेश में चुनावी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही होती आई लेकिन इस बार ऐसा नहीं है.

4.पटाखे नहीं, दिवाली के हफ्ते में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की यह है वजह

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की जरुरत है. साइकिल चलाने लायक सड़कों और ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, लेकिन इस दिशा में काम नहीं हो रहा है.

5.Ghaziabad: चोरों का भी ईमान होता है! 20 लाख के जेवर चुराए, 5 लाख के लौटा दिए

आरोपी ने 20 लाख रुपये के जेवर चुराए थे, लेकिन उसने 5 लाख रुपये के गहने ही लौटाए. घटना दिवाली के समय की है जब परिवार 23 अक्टूबर को अपने होमटाउन गया था.

6.Ram Rahim के दरबार पहुंचे AAP के मंत्री, डेरे ने किया सम्मानित; विवाद पर दी सफाई

पैरोल पर जेल से बाहर आते ही सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम के डेरे में नेताओं का आना-जाना शुरू हो गया है और अब पंजाब सरकार के मंत्री फौजा सिंह सरारी डेरा सच्चा सौदा 'नाम चर्चा घर' में जाने पर विवाद शुरू हो गया है.

7.मुलायम सिंह के निधन के बाद शिवपाल यादव के मन में क्या? SP को लेकर कह दी ऐसी बात

मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) को समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में खुद को कोई जिम्मेदारी दिए जाने का इंतजार है.

8.Watch: जिस थाली में परोसा जाता है इंदिरा रसोई का खाना, उसे चाटते दिखे जानवर

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई 'इंदिरा रसोई' में बदइंतजामी का एक वीडियो सामने आया है और खाने की थाली को जानवर चाटते नजर आ रहे हैं.

9.पुतिन के हाथ पर 'इंजेक्शन का निशान', रूसी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा दावा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया जा रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है.

10.LAC पर चीन की हर चाल होगी नाकाम, सीमा पर भारत की इस तैयारी से थर्राया ड्रैगन

भारत-चीन सीमा यानि LAC की रक्षा करने वाले जवानों को 'बिना हथियारों के' लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है. आइये आपको बताते हैं भारतीय सेना के जवानों को कैसे प्रशिक्षित किया जा रहा है.