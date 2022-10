Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 28 October 2022

1. दिल्ली: यमुना के घाट पर छठ मनाने जा रहे लोग ध्यान दें, ये नियम टूटा तो कटेगा चालान

आज से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच एलजी वीके सक्सेना ने यमुना नदी के कुछ चुनिंदा छठ घाटों पर पूजा की अनुमति दे दी है. इसे लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई है.

2. CM केजरीवाल ने PM मोदी को लिखा पत्र, नोट पर लक्ष्‍मी-गणेश की फोटो लगाने की मांग की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय नोट पर महात्मा गांधी के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने की मांग की है.

3. जब 4 बार टोकने पर भी नहीं माने अनिल विज, नाराज अमित शाह बोले- 'यह नहीं चलेगा...'

सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन हरियाणा के सूरजकुंड में हो रहा है जिसमें साइबर अपराध रोकने, महिलाओं की सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर मंथन हो रहा है.

4. फेक न्यूज का छोटा टुकड़ा तूफान ला सकता है, लोगों को करना होगा शिक्षित: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए, ऐसी बचकानी बातें करते हैं लोग, जिससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है.' उन्होंने कहा,' हमें ऐसी किसी चीज को देश में चलने नहीं देना है.'

5. 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ता अब भी सुरक्षित, उन्हें सजा नहीं मिली: एस जयशंकर

नवंबर में 2008 के मुंबई हमलों की 14वीं बरसी से पहले, भारत शुक्रवार से शुरू होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी कर रहा है.

6. LG पर दबाव बनाने के लिए AAP सरकार ने बोला झूठ! इस अभियान की बताई गलत तारीख

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, AAP सरकार ने एलजी पर फैसला लेने के लिए दबाव बनाने के लिए लोगों से झूठ बोला.

7. आजादी मार्च निकालने से पहले इमरान खान ने की भारत की तारीफ, सरकार को लेकर कही ये बात

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर में आजादी मार्च निकाल रहे हैं. इससे पहले इमरान खान ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में गैर-जिम्मेदार सियासत नहीं है.

8. ट्विटर का अधिग्रहण करते ही एक्शन में मस्क, ट्वीट कर बताया- 'पंछी आजाद हो गया है'

न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनबीसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट और अन्य आउटलेट्स की रिपोर्टों के अनुसार, मस्क ने सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सेगल, जनरल काउंसल सीन एडगेट और कानूनी नीति, ट्रस्ट और सुरक्षा के प्रमुख विजया गड्डे को निकाल दिया.

9. यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा बयान, PM मोदी को लेकर कह दी ये बात

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) मोदी सरकार की विदेश नीति के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Mod) की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है.

10. इटली के सुपरमार्केट में छुरेबाजी, आर्सेनल के फुटबॉलर पाब्‍लो मारी घायल; 1 की मौत

इटली में गुरुवार को एक बड़ी घटना सामने आई. यहां एक सुपरमार्केट में एक शख्स ने पांच लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. इससे एक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल होने वालों में फुटबॉल खिलाड़ी पाब्लो मारी भी हैं.