Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 9 September 2022

1- हैदराबाद में सीएम हिमंता के मंच पर हंगामा, माइक छीनने की कोशिश की; हुई धक्का-मुक्की

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के दौरै पर हैं. सीएम सरमा ने शुक्रवार को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित किया. हालांकि इस दौरान एक शख्स मंच पर चढ़कर मुख्यमंत्री से भिड़ने की कोशिश की. Click here to read more.

2-क्या 41 हजार रुपये की टी-शर्ट पहनते हैं राहुल गांधी? कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी बहस

बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडिल से एक तस्वीर ट्वीट कर यह दावा किया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो टी-शर्ट पहनी है वह 41 हजार रुपये की है. हालांकि कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में देर नहीं लगाई. Click here to read more.

3- Amit Shah के दौरे से पहले राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी खुलकर आई सामने, छिड़ा पोस्टर वार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राजस्थान का दौरा करने वाले हैं, जबकि प्रदेश बीजेपी की गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है. पिछले कुछ समय से दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में विभिन्न शिविर अपनी ताकत और अन्य कमजोरियों का प्रदर्शन कर रहे हैं. Click here to read more.

4- महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक, सम्मान में आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से ब्रिटेन समेत कई देशों में शोक की लहर है और भारत में भी एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है. गृह मंत्रालय की ओर से देश में रविवार के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है. Click here to read more.

5- क्या फिर Congress की कमान संभालेंगे Rahul Gandhi? खुद बोले- मैं अध्यक्ष बनूंगा या नहीं इसके लिए...

'जब चुनाव होंगे तो यह साफ हो जाएगा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, इसलिए कृपया तब तक इंतजार करिए.' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी की अगुवाई करने के बारे में यह बात कही. Click here to read more.

6- 'यूपी के मदरसों पर BJP की टेढ़ी नजर', BSP सुप्रीमो मायावती का योगी सरकार पर निशाना

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती ने यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है.उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के मदरसों पर बीजेपी की टेढ़ी नजर है. मायावती ने बीजेपी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया.Click here to read more.

7- इन 4 देशों ने दी पुतिन को बड़ी चुनौती, यूरोपीय संघ और शेंगेन क्षेत्र में रूसियों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध

यूक्रेन से युद्ध में फंसे रूस को अब उसके पड़ोसी देशों ने भी घेरना शुरू कर दिया है. पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है. Click here to read more.

8- यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने इस देश में किए हवाई हमले, 120 की मौत

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है. इस बीच, रूस ने मिडल-ईस्ट एशिया के सीरिया देश में हवाई हमले किए, जिसमें 120 विद्रोहियों की मौत हो गई है.Click here to read more.

9- ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का भारत के साथ था बेहद खास रिश्ता, तीन बार किया था दौरा

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया. एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शाही हस्ती हैं और उन्होंने करीब 7 दशक तक शाही गद्दी को संभाला. Click here to read more.

10- अमेरिका ने पाकिस्तान पर की ये बड़ी मेहरबानी, क्या भारत के लिए साबित होगी चुनौती?

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद को मंजूरी दी है. Click here to read more.

