Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 26 September 2022

1.राहुल की 'भारत जोड़ो यात्रा' का हॉलीवुड में हल्ला, इस मशहूर एक्टर ने कही ये बड़ी बात

कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान ट्वीट करने वाले हॉलीवुड एक्टर जॉन क्यूसैक ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी ट्वीट किया है. आइये आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

2.इजराइल संजो कर रखेगा पीएम मोदी की ये तस्वीर, जानें इस खास Pic में क्या मैसेज छिपा है

इस्राइली राजदूत ने कहा कि पीएम मोदी और नेतन्याहू की समंदर किनारे क्लिक की गई तस्वीर इजराइल प्रतीक के रूप में संजो कर रखेगा. आइये आपको बताते हैं इस तस्वीर के बारे में सबकुछ.

3. अजय माकन ने बताई राजस्थान की इनसाइड स्टोरी, सोनिया गांधी ने मांगी पूरी लिखित रिपोर्ट

सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद 10 जनपथ से बाहर आए अजय माकन ने बैठक की बड़ी बातें बताईं. उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूरे घटनाक्रम को लेकर सोनिया गांधी को विस्तार से जानकारी दी गई.

4.सचिन पायलट के साथ हमेशा हुआ धोखा, 2018 से अब तक बैकफुट पर ही हैं पायलट

राजस्थान की यह कहानी शुरू होती है 2018 के विधानसभा चुनावों से. कांग्रेस ने सचिन पायलट (Sachin Pilot) की अगुवाई में ही यह चुनाव लड़ा था. पायलट के नेतृत्व के दम पर कांग्रेस को शानदार जीत मिली. लेकिन पायलट के साथ हमेशा धोखा हुआ.

5.‘अब तक फोटो नहीं आया,’- सोनिया के साथ लालू-नीतीश की मुलाकात पर बीजेपी का तंज

सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर हुई इस बैठक को विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेदों को सुलझाने के प्रयास जारी हैं.

6.कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलने में हमेशा फेल क्यों हुई? 1 नहीं 6 बार दोहराई ये गलती

राजस्थान का मौजूदा सियासी संकट कांग्रेस के लिए नया नहीं है. पार्टी कई राज्यों में ऐसी स्थितियों से गुजरी है लेकिन आज तक अपनी गलतियों से सबक नहीं ले सकी.

7.बंदर ने की नवजात को छीनने की कोशिश, कलेजे के टुकड़े को मां ने इस तरह से बचाया

थाने में मौजूद पुलिस स्टाफ ने फौरन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करके इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी तो मौके पर पहुंची टीम ने कुछ ही देर में थाने पहुंचकर हंगामा काट रहे बंदर पर काबू पाया.

8.तानाशाह किम जोंग की एकांतप्रिय सीक्रेट बेटी पहली बार दिखी? वायरल हो रहीं ये तस्वीरें

उत्तर कोरिया में एक कार्यक्रम में दिखाई देने वाली बच्ची ने सभी का ध्यान आकर्षित किया. कई लोगों का मानना ​​​​था कि वह उनके देश के नेता किम जोंग-उन की एकांतप्रिय और इकलौती बेटी हो सकती है.

9.एक्शन मोड में भारत सरकार, नफरत फैलाने वाले 10 Youtube चैनलों के 45 वीडियो ब्लॉक

23 सितंबर को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के प्रावधानों के तहत संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए थे. अवरुद्ध वीडियो की कुल दर्शकों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक थी.

10.पटियाला जेल में बंद नवजोत सिद्धू 5 अक्टूबर तक किसी से नहीं करेंगे बात, क्या है वजह?

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 1988 के एक रोडरेज मामले में जेल की सजा काट रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू को 19 मई को इस मामले में एक साल की सजा सुनाई थी.