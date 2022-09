Congress: राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' का हॉलीवुड में हल्ला, इस मशहूर एक्टर ने कही ये बड़ी बात

Congress Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीते एक पखवाड़े से कई जगहों से होकर गुजरी है. सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी इसकी चर्चा जोरों पर है. कई लोगों ने इस यात्रा को अपना समर्थन दिखाना शुरू कर दिया है. कांग्रेस के इस अभियान की सराहना करने वालों में जाने-माने हॉलीवुड एक्टर जॉन क्यूसैक भी हैं. जॉन क्यूसैक ने 2012 और 'से एनीथिंग' जैसी फिल्मों में अभिनय कर लोकप्रियता बटोरी है.

किसान आंदोलन का भी किया था समर्थन

हॉलीवुड एक्टर ने भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोध और किसानों के विरोध जैसे कई आंदोलनों का समर्थन किया था. अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की सराहना की है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं.

जानें क्या बोले हॉलीवुड अभिनेता

भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना करते हुए, जॉन क्यूसैक ने ट्विटर पर लिखा कि भारतीय संसद सदस्य राहुल गांधी केरल से कश्मीर की ओर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हां.. एकजुटता हर जगह सभी फासीवादियों के लिए...! इस ट्वीट के लिए कुसैक को प्रशंसा के साथ-साथ आलोचना का भी सामना करना पड़ा है. कई लोग कह रहे हैं कि यह जॉन क्यूसैक का पतन है. उन्हें विपक्षी दल के समर्थन में नारा नहीं देना चाहिए था.

Indian parliament member Rahul Gandhi is walking to Kashmir - from Kerala -

— John Cusack (@johncusack) September 23, 2022