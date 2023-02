Govt Jobs 2023: असिस्टेंट टीचर पदों पर नौकरी की भरमार, 5320 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स

Assam Assistant Teacher Recruitment 2023: असम में सरकारी टीचर बनने का शानदार मौका है. डीईई ने असिस्टेंट टीचर के पदों पर वैकेंसी निकाली है. प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय (Office of the Director of Elementary Education) ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है.

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीईई ने असम लोअर प्राइमरी (LPS) स्कूलों और उच्च प्राथमिक (UPS) स्कूलों में असिस्टेंट टीचर (Assistant Teacher) के पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक कैंडिडेट्स डीईई की ऑफिशियल वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की लास्ट डेट

कैंडिडेट्स को इन पदों के लिए 1 मार्च 2023 या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

ये रही वैकेंसी डिटेल

डीईई ने असम में असिस्टेंट टीचर के रिक्त पदों को भरने के लिए कुल 5320 वैकेंसी निकाली है. इस भर्ती अभियान के तहत लोअर प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर की 3,887 रिक्तियां और अपर प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर और विज्ञान शिक्षकों की 1433 रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

निर्धारित आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.

जरूरी शैक्षणिक योग्यता

लोअर प्राइमरी स्कूलों के लिए असिस्टेंट टीचर भर्ती - इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास किया हो.

साथ ही कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ B.El.Ed या डिप्लोमा इन एजुकेशन और ATET/ CTET पास की योग्यता होनी चाहिए.

अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए असिस्टेंट टीचर भर्ती - इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास बैचलर डिग्री की योग्यता होना चाहिए. साथ ही डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन B.Ed, D.Ed (स्पेशल एजुकेशन) और यूपीएस (साइंस और मैथ्स) के लिए ATET या CTET पास किया हो.

सैलरी

असम में असिस्टेंट टीचर के पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को सैलरी के रूप में 14,000 से 70,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.