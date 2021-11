Specialist Officer in Bank: कैसे होती है बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती? यहां जानें सबकुछ

नई दिल्ली: Specialist Officer in Public Sector Bank: देशभर की पब्लिक सेक्टर बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में करियर बनाना कई युवाओं का सपना रहता है. लेकिन बहुत कम ही लोगों को ये बात पता होती है कि बैंकिंग सेक्टर में जॉइनिंग के लिए अभ्यर्थियों से ग्रेजुएशन की डिग्री ही मांगी जाती है.

इन बैंक में मिलती है पोस्टिंग

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए देश की कई बैंकों में भर्तियां निकलती हैं. इनमें पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं.

IBPS आयोजित करवाता है भर्ती प्रक्रिया

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के इन पदों पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्टर (IBPS) द्वारा भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है. इनमें स्पेशलिस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (PO), जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स शामिल हैं. इन पदों पर अभ्यर्थियों से ग्रेजुएशन के साथ ही संबंधित फील्ड में स्किल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है.

PO के पदों पर जॉइन करने वाले अभ्यर्थियों को दो साल तक ट्रेनिंग दी जाती है. युवाओं के साथ ही इन पदों पर एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी जॉइनिंग दी जाती है.

किन पदों पर होती है भर्ती

एग्रीकल्चर ऑफिसर (फील्ड OR रूरल डेवलमेंट ऑफिसर)

मार्केटिंग ऑफिसर

ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर

लॉ ऑफिसर

ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर

आईटी ऑफिसर

क्या होता है काम?

एग्रीकल्चर ऑफिसर- लोन देने और सरकार की योजनाओं को लोगों को पहुंचाने के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है. एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में काम करने के बाद इन्हें ब्रांच मैनेजर या अन्य सीनियर ऑफिसर के पदों पर भी पोस्टिंग दी जाती है. इन पदों पर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या 4 वर्षीय संबंधित कोर्स में डिग्री मांगी जाती है.

ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर- बैंक के पर्सनल डिपार्टमेंट में इन्हें जॉइनिंग दी जाती है. ये बैंक के अन्य कर्मचारियों की जॉइनिंग, ट्रांसफर, प्लेसमेंट, सैलरी, परफॉर्मेंस इवेलुएशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कामों को करवाते हैं. कुछ सालों तक काम के बाद इन्हें रीजनल या ज़ोनल ऑफिस के हेड का पद भी दे दिया जाता है. पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल वर्क, लैबर लॉ, HRD में पीजी और संबंधित फील्ड में काम करने वाले अभ्यर्थी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं.

मार्केटिंग ऑफिसर- सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर ये बैंक के मार्केटिंग वर्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. एमबीए, PGDM या मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करने वाले अभ्यर्थी इन पदों पर जॉइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

लॉ ऑफिसर- लीगल कामों के लिए बैंक इन पदों पर अधिकारियों की जॉइनिंग करते हैं. LLB की डिग्री और बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं.

लैंग्वेज ऑफिसर- राष्ट्रभाषा हिंदी का उपयोग देश के सभी कार्यालयों में जरूरी है, भाषा के उपयोग की जिम्मेदारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर को दी जाती है. ये इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी वर्कशोप आयोजित करना, कर्मचारियों को हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना जैसे काम भी करते हैं. हिंदी या अंग्रेजी भाषा से यूजी और संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पीजी करने वाले अभ्यर्थी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं.

IT ऑफिसर- कम्प्यूटर, टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन से संबंधित कामों की जिम्मेदारी IT ऑफिसर को दी जाती है. बैंक के ट्रांजेक्शन भी इंटरनेट से होते हैं, ऐसे में IT टीम और उन्हें लीड करने के लिए IT ऑफिसर की जरूरत होती है. इन पदों पर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रोनिक्स/ टेलिकम्प्यूनिकेशन/ IT/ CA/ CS/ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में यूजी की डिग्री होनी चाहिए. इन्हीं कोर्सेस में मास्टर्स करने वाले अभ्यर्थी भी इन पदों पर जॉइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

सिलेक्शन प्रक्रिया

इन पदों पर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद प्रीलिम्स एग्जाम से गुजरना होगा. इनमें इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग के MCQ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं. लॉ और हिंदी ऑफिसर के पदों पर बैंकिग सेक्टर से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस का पेपर भी होता है. अन्य अभ्यर्थियों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाते हैं.

प्रीलिम्स क्लीयर करने वाले अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाता है. मेंस क्लीयर करने पर इंटरव्यू देने का मौका मिलता है. इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाता है.

