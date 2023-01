SSC MTS 2022 Notification: जारी हुआ नोटिफिकेशन, 11409 पदों पर निकली वैकेंसी, देखें Eligibility व जल्द करें आवेदन

SSC MTS (Non Technical) and Havaldar Notification 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तरफ से एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा 2022 (SSC MTS Exam 2022) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. मल्टी टास्किंग (नॉन टेकनिकल) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) के पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो गए हैं. अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जानें कब होगी एसएससी एमटीएस परीक्षा

आयोग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, एमटीएस (MTS) के 10,880 और हवलदार (Havaldar) के 529 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. हालांकि, बता दें इन पदों को भविष्य में अपडेट भी किया जा सकता है. इसके अलावा बता दें कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी, 2023 तय की गई है. अभ्यर्थी ध्यान दें कि पिछली बार इन पदों के लिए देशभर से 37,94,607 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. ऐसे में इस साल भी लाखों आवेदन आने की उम्मीद है.

महत्वपूर्ण तारीखें

1. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख - 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023

2. ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख - 17 फरवरी 2023 (23:00 बजे तक)

3. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख - 19 फरवरी 2023 (23:00 बजे तक)

4. ऑफलाइन चालान जनरेट करने की आखिरी तारीख - 19 फरवरी 2023 (23:00 बजे तक)

5. चालान के माध्यम से आवेदन फीस के भुगतान की आखिरी तारीख - 20 फरवरी 2023

6. एप्लिकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन होने की तारीख - 23 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023

7. सीबीटी मोड में परीक्षा आयोजित होने का समय - अप्रैल, 2023

इन पदों के होगी एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा 2022

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए केंद्र सरकार में ग्रुप सी लेवल के मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) के पदों को भरा जाएगा. इसमें चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेटकीपर आदि पद शामिल हैं. इसके अलावा "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड" (CBIC) और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) में

हवलदार के पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

अधिकतम आयु सीमा

1. हवलदार

- केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) में हवलदार के पदों के लिए - 18 से 25 साल

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) में हवलदार के पदों के लिए - 18 से 27 साल

हालांकि, बता दें कि एससी व एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता

मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) व हवलदार के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास कर रखी हो.

एमटीएस एवं हवलदार के पदों के लिए चयन प्रक्रिया

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन दो सेशन की परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा. सेशन 1 में 60 अंकों के 20 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि सेशन 2 में 75 अंकों क 25 सवाल पूछे जाएंगे. सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी. सेशन 1 की परीक्षा में अभ्यर्थियों से न्यूमेरिकल, मैथ्स, प्रोब्लम सोल्विंग व रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि सेशन 2 की परीक्षा में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लेंग्वेज व कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न आएंगे.

एमटीएस पदों पर अभ्यर्थियों का चयन

अभ्यर्थियों का चयन सेशन-1 के प्रदर्शन पर तय होगा, जो अभ्यर्थी इस सेशन 1 में पास होगा, उसी के सेशन 2 का पेपर चेक होगा.

हवलदार के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.

- पुरुष की हाइट - 157.5 सेमी.

- पुरुष का सीना - 81 सेमी.

- महिला की हाइट- 152 सेमी. और कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए.

How to Apply for SSC MTS (Non Technical) and Havaldar: जानें कैसे करें एसएससी एमटीएस (नॉन टेक्निकल) और हवलदार के पदों के लिए आवेदन

स्टेप 1 - अभ्यर्थी सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2 - इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'SSC MTS 2022' के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 - अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां आप खुद को रजिस्टर करें और लॉगिन क्रेडेंशियल जेनरेट करें.

स्टेप 4 - इसके बाद उसी लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए लॉगिन करें.

स्टेप 5 - लॉगिन करने के बाद आप एप्लिकेशन फॉर्म भरना शुरू करें.

स्टेप 6 - इसके बाद मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

स्टेप 7 - अब आप एप्लिकेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट करें.

स्टेप 8 - आप भविष्य के लिए एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.