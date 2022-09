UCO Bank Bharti 2022: यूको बैंक ने सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, ये मांगी है योग्यता

UCO Bank Recruitment 2022: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है. दरअसल, यूको बैंक ने कुछ पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए हैं. यूको बैंक ने सिक्योरिटी ऑफिसर (Security Officer) के 10 पदों पर भर्ती निकाली है. इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इन पदों के लिए कैंडिडेट्स बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर...

आवेदन की लास्ट डेट

यूको बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर निकली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर 2022 है.

कुल पद

सिक्योरिटी ऑफिसर के कुल 10 पदों पर भर्ती की जाएगी.

आवेदन के लिए योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स ने इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कमीशंड ऑफिसर के तौर पर 5 साल नौकरी की हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर काम किया हो. इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज में इंस्पेक्टर के पद पर 8 साल काम का एक्सपीरियंस हो या फिर कैंडिडेट को राज्य पुलिस की इंवेस्टिगेशन विंग में 8 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए.

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्तियों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए.

चयन प्रक्रिया

इन पदों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से नवंबर या दिसंबर 2022 में किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने वाले अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के तौर पर 500 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि, एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है.

अभ्यर्थी ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.ucobank.com पर जाएं.

2.अब आप 'Job Opportunities' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

3.अब 'APPLY ONLINE FOR THE POST OF SECURITY OFFICERS IN JMGS-I' के साइड में दिए 'Apply Online' पर जाएं.

4.यहां 'Click here for new registration' पर क्लिक करें.

5.इसके बाद आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर नजर आने लगेगा.

6.अभ्यर्थी यहां मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करें.

7.इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

8.इसके बाद आप एप्लीकेशन का प्रिंटआउट निकाल लें.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी यहां क्लिक करें