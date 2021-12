UPPBPB UP Police SI Exam 2021: क्या रद्द होगी एसआई भर्ती परीक्षा? जानिए वजह

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. इसके लिए लिखित परीक्षा 2 दिसंबर तक आयोजित की गई थी. वहीं, बीते दिनों बोर्ड की तरफ से 'आंसर-की' जारी की गई थी. जिस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर है. वहीं, इसी बीच भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग शुरू कर दी गई है. अभ्यर्थियों का कहना है कि एग्जाम में धांधली हुई है. इसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से ट्विटर पर हैशटैग #UPSI2021SCAM और #upsi2021 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग किया जा रहा है.

अभ्यर्थियों ने ट्वीट कर लिखा कि बहुत से छात्रों के 152 से लेकर 159 प्रश्न तक सही बैठ रहे हैं, जबकि प्रश्न पत्र इतना आसान नहीं था. इसके अलावा इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ऑनलाइन परीक्षा के एक प्रश्न की फोटो पर भी सवाल उठाया है. इस तस्वीर में लैपटॉप में ऑनलाइन परीक्षा का एक प्रश्न खुला हुआ है.

UPSI2021

Hellow myogiadityanath sir please do something for us there is a big scam in Upsi2021 please take it seriously if you can't then get then we lost our trust on UPGovt please do something and investigate itUPSI2021SCAM

— chandresh yadav (handre98074228) December 15, 2021