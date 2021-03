Fact Check: IRCTC ने क्लर्क के पदों के लिए जारी किए ऑफर लेटर? रेलवे ने किया खुलासा

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में नौकरी (Railway Jobs) के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर रेल मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है. रेलवे में सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर कथित रूप से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) के नाम से एक पोस्ट जबरदस्त वायरल हो रही है, जिसमें 'कमर्शियल क्लर्क' के पद पर नियुक्ति का दावा किया जा रहा है. जानें क्या है पूरा मामला.

सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे के इस वायरल पोस्ट को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी प्रेस इंफॉरमेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल करते हुए अपॉइंटमेंट लेटर (Appointment Letter) की इस खबर को फर्जी बताया है. मंत्रालय ने इसके लिए ट्वीट भी किया है.

रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) ने भी इसे भ्रामक बताते हुए ट्वीट कर कहा कि रेलवे की ओर से ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है. साथ ही ये भी कहा है कि रेलवे नौकरी से जुड़ी फर्जी खबरों को लेकर अलर्ट करता रहता रहा है.

An appointment letter allegedly issued in the name of Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. is claiming that applicant is being appointed for the post of 'Commercial Clerk'#PIBFactCheck: This letter is #Fake. @IRCTCofficial has not issued this appointment letter pic.twitter.com/kRM5HnuEcj

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 22, 2021