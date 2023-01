Cinnamon For Cold And Cough: 1 चम्मच दालचीनी, सर्दी-खांसी को आपसे रखती कोसों दूर, ऐसे करें इस्तेमाल

How To Make Cinnamon Drink: दालचीनी एक हर्ब है जोकि हर भारतीय रसोई में आसानी से देखने को मिल जाता है। दालचीनी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, एंटीओक्सीडेंट फ़ाइबर और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुणों का भंडार होती है। इसलिए इसके सेवन से आपके शरीर को ढेरों लाभ प्राप्त होते हैं। दालचीनी के सेवन से आपका हार्ट सेहतमंद बना रहता है। इसके अलावा दालचीनी अस्थमा जैसे रोगों से भी बचाव दिलाता है। इतना ही नहीं इससे आप कोलेस्ट्रोल और पीरिड्स पेन को भी कम कर सकते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए दालचीनी ड्रिंक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। ये हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक आपके शरीर को गर्माहट प्रदान करती है जिससे आप सर्दी-खांसी और जुखाम से बचे रहते हैं, तो चलिए जानते हैं दालचीनी ड्रिंक (How To Make Cinnamon Drink) बनाने की विधि-

दालचीनी ड्रिंक बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 कप दूध

1 स्टिक दालचीनी

4 लौंग

2 इलायची

1 चम्मच शहद

दालचीनी ड्रिंक कैसे बनाएं? (How To Make Cinnamon Drink)

दालचीनी ड्रिंक बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में दूध डालें।

फिर आप इसको हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दें।

इसके बाद आप इसमें सारी सामग्री को एक साथ डालकर मिला लें।

फिर आप इस ड्रिंक को हल्की आंच पर रंग बदलने और खुशबू आने तक पकाते रहें।

इसके बाद जब ये अच्छी तरह से उबल कर पक जाए तो आप गैस को बंद कर दें।

फिर जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएं तो आप इसको एक सर्विंग गिलास में छान लें।

अब आपकी हेल्दी दालचीनी ड्रिंक बनकर तैयार हो चुकी है।