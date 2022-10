Life Skills: पुरुषों से वो कौन सी 5 चीजें सीख सकती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जानिए बेसिक लाइफ स्किल्स

5 Things that Women can learn from Men: जिंदगी को लेकर पुरुषों और महिलाओं का नजरिया अलग-अलग होता है, आमतौर पर माना जाता है कि पुरुष ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वहीं महिलाएं इमोशनल, हलांकि इसको लेकर अपवाद भी काफी देखे जा सकते हैं. महिलाओ और पुरुष साथ हों तो एक दूसरे की लाइफ आसान कर सकते हैं. मर्दों और और पुरुषों की तुलना करना सही नहीं है, लेकिन कई ऐसी लाइफ स्किल्स हैं हैं जो महिलाएं अपने आसपास रहने वाले पुरुषों से सीख सकती हैं, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी. इस बार में माइंडसेट कोच (Mindset Coach) सुचेता शेखर (Suchetha Shekhar) ने 5 बातें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर की है.

पुरुष से ये 5 चीजें सीख सकती हैं महिलाएं

रिस्क लेने की काबिलियत

सुचेता शेखर के मुताबिक पुरुष स्वाभाविक रूप से साहसी होते हैं, क्योंकि वो नई चीजों से एक्सपेरिमेंट करने और रिस्क लेने से घबराते नहीं. खतरे लेने से वो नई चीजें सीखते हैं, जिससे लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिलती है.

राई का पहाड़ नहीं बनाते

आमतौर पर मर्द उन छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना पसंद करते हैं जिससे जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि कोई बड़ी बात न हो. ऐसे में वो काफी हद तक स्ट्रेस फ्री और कूल रह पाते हैं.

घुमा फिराकर बात नहीं करते

मर्द इस बात की फिक्र नहीं करते कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है, उन्हें जो चाहिए होता है वो डायरेक्ट मांग लेते हैं, इसमें वो न तो शर्म करते हैं और न ही झिझक. अपनी ख्वाहिशों को लेकर उनमें गिल्ट फीलिंग नहीं होती.

अपने शरीर को लेकर शर्म नहीं होती

पुरुषों को अपनी बॉडी को लेकर पॉजिटिव इमेज होती है, वो मानते हैं कि हर इंसान के शरीर का शेप और साइज अलग-अलग और यूनिक होता है. मर्द अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं न कि सिर्फ अपियरेंस पर.

निस्वार्थ भाव से जिम्मेदारियां निभाना

मर्द अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना जानते हैं, इस बात कि फिक्र नहीं करते कि कौन उनका ख्याल रख रहा है और कौन नहीं. लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो सकती है. इसलिए मुश्किल दौर में पैनिक न करते हुए बेहतर अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए.

