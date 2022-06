Bad Cholesterol को कम कर देगा ये खास फ्रूट, नहीं होगा Heart Attack का खतरा

Apple as Cholestrol Lowering Food: अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो इसे खतरे की घंटी माना जाता है क्योंकि इसके कारण हार्ट अटैक (Heart Attack), कोरोनरी आर्टरी डिजीज (Coronary Artery Disease), ट्रिपल वेसेल डिजीज (Triple Vessel Disease) जैसी जानलेवा बीमारियों का डर पैदा हो जाता है. ऐसे हालात में आप अपने डाइट में सेब को चुन सकते हैं.

सेब खाने से कम होगा कोलेस्ट्रॉल

बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए सेब खाना है बेहतरीन ऑप्शन हैं. अक्सर कहा जाता है कि दिन में एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती (An Apple A Day Keeps The Doctor Away). डीके पब्लिशिंग हाउस की बुक 'हीलिंग फूड्स' (Healing Foods) के अनुसार सेब में पाया जाने वाला पेक्टिन फाइबर एलडीएल (LDL) यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholestrol) को कम करने में असरदार है.

यह भी पढ़ें- Weight Loss Fruit: वजन घटाने में बेहद कागर है ये रसीला फल, शरीर की कैलोरी भी हो जाएगी कम



सेब खाना क्यों है फायदेमंद?

सेब को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, इसमें विटामिन सी और फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, यही वजह है कि इससे वजन कम करने (Weight Loss) और डाइजेशन (Digestion) को बेहतर रखने में मदद मिलती है. इस फल में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट पोलिफिनोल्स बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholestrol) को कम करने में कारगर है, इस कारण सेब खाने से ब्लड फ्लो और दिल की सेहत दुरुस्त रहती है.

यह भी पढ़ें- Oil For White Hair: ये देसी तेल करेगा जबरदस्त कमाल, आपके सफेद होने वाले बाल फिर से फिर हो जाएंगे नैचुरली डार्क

कब और कैसे खाएं सेब?

बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholestrol) से छुटकारा पाने के लिए आप हर दिन सुबह उठकर सेब खाएं, अगर चाहें तो पल्प के साथ सेब का जूस पू सकते है. इसके अलावा कुछ लोग ओट्स में सेब को मिलाकर खाते हैं. ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए अच्छा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)