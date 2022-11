Badam Khane ka Tarika: बादाम छीलकर खाने चाहिए या बिना छिले? क्या आप जानते हैं सेवन का सही तरीका, यहां जाने पूरी डिटेल

Almond Health Benefits: सर्दियों में बादाम खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. बादाम में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को गर्मी देने के साथ उसे कई बीमारियों से सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं. बादाम खाने से स्किन और हार्ट के साथ ही बालों को फिट रखने में भी मदद मिलती है. बादाम के इतने फायदे होने के बावजूद अधिकतर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बादाम को कितनी संख्या में और किस तरह खाना (Badam Khane ka Tarika) ज्यादा फायदेमंद रहता है. आज हम इस बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे.

रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए? (How Many Almonds Should Be Eaten Daily)

सर्दियों में आप ठंड से राहत पाने और शरीर को गर्म रखने के लिए 8-10 बादाम (Badam) रोजाना खा सकते हैं. आप अपनी जेब में एक मुट्ठी भरकर बादाम ले जा सकते हैं और हल्की भूख लगने पर एक-एक बादाम निकालकर उनका सेवन कर सकते हैं. आप चाहें तो रात में बादाम भिगो कर रख सकते हैं और सुबह उनके छिलके उतारकर खा सकते हैं.

खट्टी चीजों के साथ न खाएं बादाम

अगर आप बादाम (Badam) को बूनकर तलकर खाना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं. इससे बादाम के पोषक तत्वों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप काम के बीच-बीच में बादाम खा सकते हैं. इससे सर्दी में राहत मिलती हैं. हालांकि इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कोई खट्टी चीज या फल खाने के तुरंत बाद बादाम खाने की गलती न करें. ऐसा करने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है.

जानें बादाम खाने के फायदे (Health Benefits Of Almond)

अब बात बादाम (Badam) के फायदों की कर लेते हैं. बादाम में अनेक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को फिट रखने में मदद करते हैं. इसमें फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन भरपूर मात्रा में मिलते हैं. सोडियम फ्री होने की वजह से बॉडी के लिए इसका सेवन बहुत फायदा पहुंचाता है. इसे खाने से वजन कंट्रोल मेंर हता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है. बादाम के सेवन से चेहरे पर निखार आता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है.

