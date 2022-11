Waking up early benefits: सुबह जल्‍द उठना वो भी सर्दी के मौसम में. तौबा-तौबा, कई लोगों को इस तरह की परेशानी रहती है, लेकिन सुबह जल्‍द उठने के कई फायदे आपकी सेहत को मिलते हैं. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये बदलाव करेंगे तो आप शारीरिक और मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रहेंगे. आप पाएंगे कि आपके काम में आपकी परफोर्मेंस बेहतर हो रही है. आपने कई बार सुना होगा कि कई नामी हस्तियां सुबह जल्‍द उठ जाती है. इसके पीछे अच्‍छी सेहत का राज छुपा होता है, आप भी जान लीजिए अगर आप सुबह जल्‍द उठते हैं तो आपकी से‍हत को क्‍या-क्‍या फायदे होने वाले हैं.

सूरज उगने से पहले उठने के फायदे ( Benefits Of Waking Up Before Sunrise )

क्रिएटिविटी के लिए मिलेगा टाइम

सुबह जल्द उठने के बाद आपके पास ज्‍यादा समय रहता है. जिससे आप इस समय में अपने पसंद के कई काम कर सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, डांस या योगा करना. आप सुबह वर्कआउट कर सकते हैं. ऐसे में क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं होता है.

पाचन होगा मजबूत

जो लोग सुबह के समय जल्दी उठते हैं और खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं, उनका पाचन भी सही रहता है. जल्द उठने के बाद योगा करने से आपकी बॉडी का कई फायदे होते हैं.

हेल्‍दी शरीर

जो लोग सुबह जल्द उठते हैं, उन्‍हें हर काम के लिए पर्याप्त समय मिलता है और ज्‍यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग सुबह जल्‍द उठते हैं, उन्‍हें तनाव (Stress) भी कम रहता है और ऐसे लोग पॉजिटिव महसूस करते हैं. सुबह जल्‍द उठने पर भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, जिससे रिलैक्स्ड होकर दिनभर काम किया जा सकता है. इसी वजह से ऐसे लोगों का शरीर और दिमाग दूसरों की अपेक्षा हेल्‍दी रहता है.

वर्क परफोर्मेंस होती है बेहतर

जिन लोगों के पास सुबह के समय ज्यादा समय होता है, वे दूसरे लोगों से कुछ अलग और बेहतर करते हैं. इसलिए स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, जल्‍द उठने वाले लोगों की परफोर्मेंस सभी जगह बेहतर रहती है.

वजन घटाने में

सुबह जल्द उठकर कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद डिटॉक्स ड्रिंक लें और फिर ब्रेकफास्ट कर लें. इस तरह आपका वेट लॉस (Weight Loss) जल्‍दी होता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो यह रूटीन आपके लिए बेहद असरदार साबित होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

