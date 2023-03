pigmentation treatment: केवल 2 मिनट में दूर होंगी चेहरे की झाइयां, बस फेस पर लगा लें ये अनोखा फेस पैक

How to make cornstarch face pack: कॉर्नस्टार्च हाई प्रोटीन जैसे गुणों से भरपूर होता है जोकि आपकी स्किन को आंतरिक पोषण प्रदान करता है. अगर आपकी स्किन थकी या सुस्त-सुस्त सी नजर आ रही है तो कॉर्नस्टार्च आपकी स्किन को तुरंत ताजगी से भर देता है. ऐसे में आज हम आपके लिए कॉर्नस्टार्च फेस पैक लेकर आए हैं. इस फेस पैक के उपयोग से आपकी स्किन की खोई हुई रंगत वापस पाने में मदद मिलती है. इसके साथ ही इससे आपकी स्किन में ऑयल को भी बैलेंस करने में मदद मिलती है जिससे आपको पिंपल्स को रोकने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं इससे आपके चेहरे के दाग-धब्बों को भी कम करके कोमल और चमकदार त्वचा पाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How to make cornstarch face pack) कॉर्नस्टार्च फेस पैक कैसे बनाएं.....