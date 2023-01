Dandruff Remedies: सर्दियों में बालों के डैंड्रफ ने कर दिया है परेशान? सरसों के तेल में मिलाकर बालों में लगा लें ये 1 चीज, तुरंत मिलेगा फायदा

How To Remove Dandruff: सर्दियों में बालों में डैंड्रफ हो जाना ऐसी समस्या है, जिससे हर किसी को जूझना पड़ता है. असल में सर्दियों में खोपड़ी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसके चलती उसकी पपड़ी उतरने लगती है. उसमें सिर में जमी धूल मिट्टी और गंदगी मिल जाने से डैंड्रफ बन जाता है. बार-बार सिर धोने पर भी अगर डैंड्रफ खत्म नहीं होता तो फिर परेशानी होने लगती है. साथ ही बाहर निकलने में भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है. आज हम इस समस्या से निपटने के लिए सरसों के तेल और नींबू (lemon with mustard oil for hair) का अचूक उपाय आपको बताते हैं.

सरसों के तेल और नींबू से डैंड्रफ का इलाज (Mustard oil with lemon for hair dandruff)

आयुर्वेद के जानकारों के मुताबिक सरसो के तेल में एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो खोपड़ी में जमे फंगल इंफेक्शन और बैक्टीरिया को मारकर साफ कर देते हैं. वहीं नींबू में साइट्रिक एसिड वाले गुण होते हैं, जो सिर में जमे किसी भी तरह के इंफेक्शन को खत्म कर देता है. जब आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर बालों की जड़ों में लगाते हैं तो हर तरह का डैंड्रफ दूर हो जाता है.

ऐसे करें सरसों का तेल और नींबू का इस्तेमाल (How to use Mustard oil with lemon for dandruff)

इस उपाय का इस्तेमाल करने के लिए आप कटोरी में सरसो का तेल लेकर उसे गरम कर लें. इसके बाद उसे नीचे उतार नींबू के रस की 2 बूंदे मिला लें. फिर अपने बालों की कंघी कर लें. फिर उस तेल को बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं. करीब 2 घंटे तक ऐसे ही रहने के बाद नॉर्मल शैंपू से उन बालों को धो लें. इसके बाद आप बालों को चेक करेंगे तो आपको उनमें डैंड्रफ ढूंढने से भी दिखाई नहीं देगा.

नींबू और सरसों का तेल लगाने के फायदे (Mustard oil and lemon for hair benefits)

सिर में नींबू- सरसों का तेल लगाने से केवल डैंड्रफ में ही फायदा नहीं होता बल्कि इससे खोपड़ी में जमी गंदगी भी साफ हो जाती है. साथ ही बालों की जड़ें मजबूत होने से उनका झड़ना भी बंद हो जाता है. जो लोग बीच-बीच में इस उपाय को करते रहते हैं, उनके बालों का निखार आलग ही नजर आता है.

