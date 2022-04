Diabetes Diet: हेल्दी मानी जाने वाली ये 4 चीजें डायबिटीज के मरीजों के लिए हैं खतरनाक, बना लें दूरी

Diabetic Patient Should Not Eat These Foods: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो मौजूदा दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रही है. इस बीमारी से बचने के लिए इसके संकेतों को पहचानना जरूरी है. इसके लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं. टाइप-1 डायबिटीज में लक्षण तुरंत दिखाई देने लगते हैं, जबकि टाइप-2 डायबिटीज के लक्षण बहुत देरी से नजर आते हैं. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को ऐसे फूड्स न खाने की सलाह दी जाती है जिसमें फैट, शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है. लेकिन कई बार हेल्दी समझी जाने वाली बहुत सी चीजों में ये सभी चीजें मौजूद होती है. जिसके बारे में पता होना बेहद जरूरी है.

डायबिटीज के मरीज इन 'हेल्दी फूड्स' से बना लें दूरी

1. चावल

चावल एक ऐसा अनाज है जिसको खाने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन एनर्जी देने वाला ये फूड डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक है. चावल में विटामिन , मिनरल्स और फाइबर पाया जाता है. इसमें कार्बोहाईड्रेट की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है जो शरीर मे शुगर लेवल को बढ़ा सकता है.

2. केला

केला एक ऐसा फल है जो भारत में काफी पॉपुलर है, अच्छी सेहत के लिए कई डॉक्टर इसे खाने की सलाह देते हैं. केले में पोटैशियम, विटामिन B6, फाइबर, मैग्नीशियम, आदि की मात्रा बहुत पाई जाती है साथ ही इसमें नेचुरल शुगर की मात्रा भी अधिक होती है जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

3. शहद

यूं तो शहद चीनी का बेहतरीन विकल्प होता है लेकिन कई बार इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होने के कारण ये नुकसानदायक हो जाता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को ध्यान से इसका सेवन करना चाहिए वरना सेहत बिगड़ सकती है.

4. मीठे ड्राई फ्रूट्स

डायबिटीज के मरीजों के लिए किशमिश, अंजीर काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसे में इसका सेवन कम के कम करें. क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, जिससे शरीर में बल्ड शुगर लेवल बढ़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)