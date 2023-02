Mahashivratri special: महाशिवरात्रि उपवास में पीएं बादाम ठंडाई, शरीर रहेगा एनर्जी से भरपूर

How To Make Badam Thandai: कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है. इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है. इस दिन शिव भक्त पूरे भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हैं और उपवास ग्रहण करते है. इस दिन भक्त जन पूरे दिन फलाहार ग्रहण करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए बादाम ठंडाई बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. बादाम एक बहुत ही हेल्दी और ताकतवर ड्राय फ्रूट है जोकि फाइबर की अच्छी मात्रा से भरपर होता है. इसलिए इस स्वादिष्ट और पौष्टिक ठंडाई को पीकर आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे आपको व्रत के दौरान कम भूख लगती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Badam Thandai) बादाम ठंडाई बनाने की विधि....

बादाम ठंडाई बनाने की आवश्यक सामग्री-

दूध 1 लीटर

सौंफ 1 चम्मच

खसखस 1 चम्मच

बादाम 12

इलायची 3

चीनी 2 चम्मच

बादाम ठंडाई कैसे बनाएं? (How To Make Badam Thandai)

बादाम ठंडाई को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर थोड़ा सा पका लें.

फिर आप इसमें चीनी डालें और करीब 5 मिनट तक पकाएं.

इसके बाद आप 2-3 घंटे भिगोएं हुए बादाम को छीलें और मिक्सी में स्मूद पीस लें.

फिर आप बादाम के पेस्ट को दूध में डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दें.

अब आपकी स्वाद और सेहत से भरपूर बादाम की ठंडाई बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको कटे बादाम-पिस्ता से गार्निश करके ठंडी-ठंडी सर्व करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

