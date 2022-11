Health tips: जरूरत से ज्यादा पानी पीना हो सकता है खतरनाक! Hyponatremia के हो सकते हैं शिकार

Disadvantages of Drinking Too Much Water: एक सेहतमंद व्यक्ति को दिनभर में औसतन 3 से 4 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है. इस पानी को एक साथ न पीकर घूंट-घूंट में पीना ज्यादा फायदेमंद होता है लेकिन कुछ लोग जिन्हें इस बात का पता नहीं होता है. वह दिनभर में एक साथ कई लीटर पानी पी जाते हैं. पानी आपकी पाचन शक्ति पर प्रभावशाली असर दिखाता है लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी आपको बीमार बना सकता है. अगर आप दिनभर में क्षमता से अधिक पानी पीते हैं तो इसे किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती है. यहां हम जानेंगे कि ज्यादा पानी सेहत के लिए किस तरह से खतरनाक साबित हो सकता है.

ज्यादा पानी पीने के नुकसान

1. ज्यादा पानी पीने से उल्टी और सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती है. यह शरीर में सूजन को बढ़ावा देता है. हेल्थ एक्सर्पट्स की मानें तो जरूरत से अधिक पानी पीने से शरीर में सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम हो जाती है. इसके कारण किडनी के काम करने पर बुरा असर पड़ता है. पानी की अधिक मात्रा से होने वाला सूजन बॉडी के टिश्यू को डैमेज करता है.

2. ज्यादा पानी पीने से आपको बार-बार पेशाब आता है. इसकी वजह से डायरिया का भी खतरा बढ़ता है. इस दौरान बॉडी में थकान होती है और पेट में तेज दर्द भी रहता है. जिस तरह बॉडी के लिए डिहाइड्रेशन खतरनाक होता है उसी तरह ओवरहाइड्रेशन भी शरीर के लिए समस्या बन सकती है.

3. यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (US National Academies of Sciences) की एक रिसर्च के मुताबिक प्रति 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए. यानी की अगर कोई 20 किलो का है तो उसे 1 लीटर पानी, कोई 40 किलो का है तो उसे 2 लीटर और कोई 60 किलो का है तो उसे 3 लीटर पानी पीना चाहिए. किसी गर्भवती महिला को पानी ज्यादा पीना चाहिए. बुखार और उल्टी में भी पानी अधिक पीना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं