Energy Booster: पूरे दिन बने रहेंगे एनर्जेटिक, बस इन हेल्दी फूड्स से करें दिन की शुरूआत

food that will give you energy: कई लोग अपने दिन की शुरूआत चाय और कॉफी के साथ करना पसंद करते हैं क्यों इन दोनों में ही कैफीन मौजूद होता है. इसलिए इनके सेवन से आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रदान होती है. लेकिन ये दोनों ही आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं. ऐसे में आपको अपने दिन की शुरूआत ऐसे फूड्स से करनी चाहिए जोकि आपको अंदर और बाहर से हेल्दी बनाए रखने में मदद करें. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अपने दिन की शुरूआत कौन से फूड्स के साथ करनी चाहिए. ये फूड्स आप न सिर्फ आपको सेहतमंद रखते हैं बल्कि आपकी स्किन को भी तरोताजा रखने में मददगार साबित होते हैं, तो चलिए जानते हैं (food that will give you energy) फूड जो देंगे आपको एनर्जी....

फूड जो देंगे आपको एनर्जी (food that will give you energy) अगर आप रोजाना सुबह 4 से 5 खजूर का सेवन करते हैं तो इससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं. खजूर में नेचुरल शुगर पाया जाता है जोकि आपको हेल्दी बनाए रखने में मददगार साबित होता है. बादाम प्रोटीन, फाइबर और मोनोअनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है. अगर आप रोजाना सुबह भिगोकर छिले हुए बादाम का सेवन करते हैं तो इससे आप इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है. इसके साथ ही आप पूरे दिन ताजगी भरा फील करते हैं. संतरा विटामिन सी (vitamin c), फाइबर, फास्फोरस और मिनरल्स जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसके सेवन से भी आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं. अगर आप चाहें तो भुने हुए तिल के साथ भी दिन की शुरूआत कर सकते हैं. अगर आप अपने दिन की शुरूआत नींबू पानी के साथ करते हैं तो इससे आपका शरीर डिटॉक्स होता है. इसके साथ ही नींबू में हैप्पी हॉर्मोन (happy hormone) मौजूद होता है जोकि आपके मूड को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. इससे आप डिहाइड्रेशन की समस्या से बचे रहते हैं.