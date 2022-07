Hair Care Tips: हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद आपके बाल भी हो गये हैं डैमेज? तो अपनाएं ये उपाय

How To Repair Damaged Hair After Straightening: हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद अक्सर लोगों के बाल ड्राई और डैमेज होने लगते हैं. ये पहले मोल्ड होते हैं फिर उसी जगह से टूटने लगते हैं. जिस कारण ये दिखने में बहुत ही बुरे लगते हैं. ऐसी स्थिति में आपके बालों को हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप अपने डैमेज और ड्राई हेयर से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? चलिए जानते हैं.

इन तरीकों से डैमेज बालों को बनाएं स्मूद-

बालों को ट्रिम करवाएं-

डैमेज बालों को ठीक करने के के लिए उनको ट्रिम करा सकते हैं. इससे आपके बाल तेजी से बढ़ते हैं और स्ट्रेटनिंग के बाद हुए आपके ड्राई और मोल्ड बाल को ठीक होने में मदद करते हैं. इससे आपके बालों को उलझना कम होता है. इसलिए आप बालों को ट्रिं करवा सकते हैं.

बालों को बार-बार न धोएं-

बार-बार बाल धोने के कारण भी आपके बाल ड्राई और डैमेज हो सकते हैं.वहीं ज्यादा धोने के कारण बाल आपका मोश्चर खोने लगते हैं. जिसके वो रूखे और बेजान दिखाई देते हैं. इसलिए आप बालों को सप्ताह में दो बार धोएं.

अपने बालों की रक्षा करें-

हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद आपके ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं. इसलिए उनकों ज्यादा देखरेख की आवश्यकता होती है. ऐसे में आप धूप में निकलने से पहले अपने बालों को ढककर चलें या स्विमिंग करते समय अपने बालों को खुला न रखें क्योंकि पूव के पानी में मौजूद क्लोरीन आपके बालों को ज्यादा डैमेज कर सकता है.जिससे आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती हैं.

डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट करवाएं-

अपने बालों को हाइड्रेट करने के लिए आप डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. इससे आपके बालों को रिपेयरिंग में मदद मिलती है. आप कोई अच्छा हेयर स्पा ले सकते हैं. इससे बालों को नमी मिलती है जिससे उनका रूखापन कम होता है और वो हेल्दी दिखाई देते हैं.

