Winter Care Tips: कड़कड़ाती ठंड में नहीं होते हाथ-पैर गर्म, तो तुरंत गर्माहट पाने के लिए आजमाएं ये तरीके

Ways to keep hands and feet warm in winter: कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए आप खूब सारे गर्म कपड़े जैसे- थर्मल, जैकेट, स्वेटर या शौल पहन लेते हैं। इन कपड़ों को पहनकर आपका शरीर तो गर्म हो जाता है लेकिन आपके हाथ और पैर दोनों ही ठंडे बने रहते हैं। फिर चाहें आप इनको गर्म करने के लिए रजाई में ही क्यों न घुस जाएं। लेकिन गर्माहट होने के बावजूद आपके पैरों के पंजे और तलवे ठंडे ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पैरों में ऑक्सीजन बाकी शरीर की तुलना में कम पहुंचता है।

ऐसे में आज हम आपके कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनको आजमाकर आपके हाथ और पैर दोनों ही जल्दी गर्म हो जाएंगे और आप सुकून भरी नींद ले सकेंगे, तो चलिए जानते हैं (Ways to keep hands and feet warm in winter) सर्दी में हाथ पैर गर्म करने के उपाय।

सर्दी में हाथ पैर गर्म करने के उपाय (Ways to keep hands and feet warm in winter)

मोजे पहनें

अक्सर सर्दियों के मौसम में लोग सोने से पहले मोजों को उतार देते हैं। लेकिन सर्दियों में अगर आप पैरों में मोजे पहनकर सोते हैं तो इससे आपके पैरों में गर्माहट बनी रहती है। इसलिए गर्माहट के लिए मोजे पहनकर सोएं।

वर्कआउट करें

सर्दियों में ठंड की वजह से लोग ज्यादातर बिस्तर में रहते हैं जिसके कारण फिजीकल एक्टिविटी कम हो जाती है जिससे आपके तलवे और हथेलियों ज्यादा ठंडी रहती हैं। ऐसे में आप रोजाना वर्कआउट करें। इससे शरीर का ब्लड सर्कूलेशन भी बेहतर बना रहता है।

हाथ-पैरो की मालिश करें

रात को सोने से पहले अपने आप सरसों या कोकोनट तेल को गुनगुना करके अपने पैर, हथेलियों और पंजों की मसाज करें। इससे आपका ब्लड सर्कूलेशन बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में गर्माहट बनी रहती है।

पैरों को गर्म पानी में रखें

इसके लिए आप एक टब या बाल्टी में गुनगुना पानी लेकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें। फिर आप इस पानी में पैर डालकर रखें। इसके बाद आप एक सूखी टॉवल से पैर पोंछें और रजाई में लेट जाएं। इससे आपके पैरों की मसल्स को आराम मिलता है जिससे आपके तलवे गर्म बने रहते हैं।