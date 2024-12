नए साल पर अपनों को जरूर करें याद, मोबाइल के जरिए भेजें New Year Wishes

Happy New Year 2025 Wishes: नया साल वो मौका होता है, जब हम ये याद करते हैं कि पिछले 365 दिनों में क्या किया, किससे मिला और किसका साथ छूट गया. हालांकि न्यू ईयर ऐसा ऑकेजन होता है जब हम बहुत से लोगों से गिले-शिकवे भुलाकर रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं. तो क्यों न हम नववर्ष के अवसर पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकाना संदेश भेजें. आप नीचे लिखे हुए मोबाइल मैसेजेज कॉपी कर सकते हैं.

नए साल के संदेश

1. दिन को रात से पहले

चांद को सितारों से पहले

दिल को धड़कन से पहले और

आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2025

2. बीते साल के सारे गम छोड़ दो,

नए साल में नए रास्तों की ओर खुद को मोड़ दो,

चारों ओर खुशियां ढूंढो, हंसी बिखेरो

और इसी तरह नए साल 2025 का स्वागत करो.

3. अच्छे लोगों को हम दिल में रखते हैं

उनकी खुशियों के लिए दर्द सहते हैं,

कोई हमसे पहले विश न कर दे आपको

इसलिए सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर करते हैं.

4. साल नया होगा, पर बातें वही पुरानी होगी

यादें वही होगी, जो दिल को निभानी होगी

खुशियों की बौछार होगी,

नए साल 2025 की शुभकामनाएं.

5. मिले आपको शुभ संदेश,

धरकर खुशियों का वेश,

पुराने साल को अलविदा कहें,

आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई

6. जीवन के हर राह पर आपको मिले सफलता

आपकी नजरों में दिखे खुशियों की झलक,

जीवन के हर कदम पर मिले खुशियों की बहार

मुबारक हो आपको यह नया साल.

नए साल 2025 की शुभकामनाएं



7. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है,

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने दिल से ये पैगाम भेजा है.

8. पुराना साल यादों में सिमट जाएगा,

नए साल में हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा।

खुशियों की बहार हो, प्यार का हो साथ,

यही दुआ है इस साल की शुरुआत

'साल 2025 का हर दिन आपके लिए खुशियां लेकर आए

9. May your heart be light, your days be bright,

and your year be nothing short of amazing

Happy New Year 2025

10. Your friendship is my greatest treasure,

and I’m so grateful to have you by my side.

Let’s conquer 2025 together. Happy New Year

11. Together, we can turn every challenge into an opportunity

Here’s to a fantastic year ahead

Happy New Year 2025

12. Every moment with you feels like a celebration,

and I can’t wait to spend another year by your side.

Happy New Year, my love

13. Happy New Year 2025

May this year bring success, growth,

and opportunities to achieve all your goals.

Wishing you a prosperous year ahead

14. Wishing you a New Year filled with success,

good health, and happiness. Happy New Year 2025

15. May 2025 bring you new opportunities and achievements.

Cheers to a wonderful year ahead