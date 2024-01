Republic Day Wishes: 26 जनवरी को मनाएं राष्ट्रीय पर्व, अपनों को भेजें ये मोबाइल मैसेजेज

Happy Republic Day 2024 Wishes: भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हमारे लिए ये दिन बेहद ऐतिहासिक है और इसे राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है. बचपन में आप स्कूल में 26 जनवरी को ध्वजारोहण जरूर देखते होंगे और दोस्तों के साथ मिठाइयां खाते होंगे, लेकिन आज अगर किसी वजह से आप अपनों से दूर हैं तो मोबाइल के जरिए शुभकाना संदेश जरूर भेजें.

26 जनवरी के लिए बधाई संदेश

1. मुझे न तन चाहिए, न धन चाहिए

बस अमन से भरा यह वतन चाहिए

जब तक जिन्दा रहूं, इस मातृ-भूमि के लिए

और जब मरुं तो तिरंगा कफन चाहिए.

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

2. न जियो धर्म के नाम पर,

न मरो धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म वतन का,

बस जियो वतन के नाम पर.

Happy Republic Day

3. ना पूछो जमाने से कि

क्या हमारी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस इतनी है

कि हम सब हिंदुस्तानी हैं.

4. भारत हमको जान से प्यारा है,

सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है

हैप्पी रिपब्लिक डे 2024

5. याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, यह बलिदान तुम्हारा है,

हमको तो है जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा है.

इस दिन के लिए वीरो ने अपना खून बहाया है,

झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस फिर आया है.

Happy Republic Day 2024

6. Happy Republic Day 2024,

May the spirit of freedom inspire us

to build a future that is prosperous,

just, and inclusive for all.

7. Happy Republic Day.

May the flag always wave high,

symbolizing the strength, courage,

and unity of our great nation.

8. Let us hold the values of our Constitution

and contribute to the progress of our country.

Happy Republic Day 2024.

9. Let us not forget the rich heritage

of our country and feel proud to be

a part of this nation.

Happy Republic Day.

10. Freedom has not come easy,

it is because of the sacrifices

of our freedom fighters,

so never take it for granted.

Wishing you all a very Happy Republic Day.