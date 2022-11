House Flies Remedies: घर में मक्खियों ने जीना कर रखा है मुश्किल? इन 5 आसान उपायों से हमेशा के लिए पा लें छुटकारा

Makkhiyon se Chhutkara Kaise Payein: घर में हमेशा भिनभिनाने वाली मक्खियां किसी का भी मूड बिगाड़ देती हैं. खासकर जब आपके घर कोई मेहमान या मिलने वाले आए होते हैं और उन्हें परोसे जाने वाले चाय-नाश्ते पर मक्खियां मंडराने लगें तो शर्मिंदगी की स्थिति बन जाती है. ये मक्खियां समाज में तो किसी भी व्यक्ति का स्टेटस गिराती हैं, साथ ही अपने साथ बीमारियों का खजाना भी लेकर आती हैं. इसलिए आज हम घर से मक्खियों को हमेशा के लिए विदा करने के 5 टिप्स (Makkhiyon se Mukti ke Upay) बताते हैं. आइए जानते हैं कि ऐसे घरेलू उपाय कौन से हैं.

मक्खियों से मुक्ति पाने के घरेलू उपाय (Home Remedies To Get Rid Of House Flies)

दूध और काली मिर्च का उपाय

मक्खियों (House Flies Remedies) का हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए आप दूध और काली मिर्च का उपाय कर सकते हैं. इसके लिए आप एक गिलास दूध लें. इसके बाद उसमें 3 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काली मिर्च (Black Pepper) मिला दें. इसके बाद दूध के उस गिलास को वहां रख दें, जहां पर मक्खियां सबसे ज्यादा भिनभिनाती हैं. दूध की महक मिलते ही मक्खियां कुछ ही क्षणों में उस पर बैठना शुरू कर देंगी और चिपक कर डूबने से मर जाएंगी.

तुलसी-पुदीना से भागती हैं मक्खियां

मक्खियों (House Flies Remedies) को घर से दूर रखने के लिए तुलसी और पुदीने का उपाय भी कारगर माना जाता है. इसके लिए आप तुलसी और पुदीने की पत्तियां लेकर उन्हें सुखा लें. फिर उन सूखी पत्तियों का पाउडर बनाकर पानी में घोल लें. इस घोल को उन जगहों पर स्प्रे करें, जहां पर मक्खियां सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं. तुलसी-पुदीने का यह पाउडर कीटनाशक का काम करता है और मक्खियां एक-एक कर मरने लगती हैं.

यह पौधा कर देता है कीड़ों का खात्मा

घर को मक्खियों (House Flies Remedies) से मुक्त करने के लिए आप कॉर्निवोरस नाम का एक पौधा भी लगा सकते हैं. यह पौधा कीड़े-मकोड़ों को खाता है. इसकी पत्तियों का मुंह खुला रहता है और जैसे ही कोई कीड़ा-मकोड़ा उन पर बैठता है, वह पौधा उन्हें तुरंत दबोच लेता है. घर में इस तरह के 2-3 पौधे लगाने से आप इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं.

नमक के पानी से मक्खियों को एलर्जी

नमक के पानी का उपाय भी मक्खियों से छुटकारा पाने के लिहाज से काफी फायदेमंद होता है. इस उपाय को इस्तेमाल करने के लिए आप एक गिलास पानी लेकर उसमें 2 चम्मच नमक मिला दीजिए. इसके बाद उस घोल को अच्छी तरह शेक करने के बाद स्प्रे के जरिए मक्खियों पर छिड़क दीजिए. आप देखेंगे कि नमकीन पानी शरीर पर गिरते हुए मक्खियां उस जगह से तुरंत नौ-दो ग्यारह हो जाएंगी.

सेब के सिरका का फायदा

आप सेब के सिरका (Apple Cider Vinegar) से भी मक्खियों (House Flies Remedies) का खात्मा कर सकते हैं. इसके लिए आप एक गिलास में सेब का सिरका भर लें. इसके बाद उसमें डिश सोप की कुछ बूंदें उसमें मिला दें. फिर लंच बॉक्स में यूज होने वाले फॉइल पेपर से उस गिलास को टाइट करके ढंक दें. इसके बाद उस पेपर में 3-4 जगह छेद कर दें. उस गिलास को आप मक्खियों वाली जगह पर रखें. जैसे ही वे मक्खियां सेब के सिरके को पीने के लिए छेद से अंदर जाएंगी तो डिश सोप की वजह से वहीं डूबकर मर जाएंगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर