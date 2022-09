Rats Problem: घर में नजर भी नहीं आएंगे चूहे, बस एक बार आजमा लें ये 5 घरेलू उपाय; हमेशा के लिए दूर हो जाएगी दिक्कत

Rat Home Remedies: आप सपनों का घर खरीदें और उसमें आपके परिवार के बजाय चूहों का वास हो जाए तो कितना खराब लगता है. शायद ही कोई घर ऐसा होगा, जहां पर चूहों की समस्या न होती होगी. ये चूहे न केवल गंदगी फैलाते हैं बल्कि आपकी जरूरी चीजें भी कुतरकर खराब कर देते हैं. काफी लोग चूहों को पकड़ने के लिए चूहेदानी खरीद कर लाते हैं लेकिन चूहों की बढ़ती तादाद को फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते. अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज हम चूहों को घर से भगाने के लिए 5 अचूक घरेलू उपाय बताते हैं. इन उपायों को करने से चूहे हमेशा के लिए आपके घर से गायब हो जाएंगे.

चूहों से छुटकारा दिलाने वाले घरेलू उपाय | Home Remedies To Get Rid Of Rats

लहसुन के इस्तेमाल से भाग जाते हैं चूहे

लहसुन (Garlic) एक ऐसी चीज है, जो अमूमन सभी घरों में आसानी से मिल जाता है. आप लहसुन का इस्तेमाल करके अपने घर को चूहों से मुक्त कर सकते हैं. इसके लिए आप लहसुन को बारीक काटकर थोड़े पानी में मिला लें. इसके बाद उस पानी को घोलकर चूहों के छिपने वाले स्थानों पर जगह- जगह छिड़क दें. साथ ही आप लहसुन काटकर भी चूहे वाली जगहों पर रख दें. उसकी महक से ही चूहे (Rats) आपके घर से गायब हो जाएंगे.

प्याज का उपयोग करना भी कारगर

चूहों को घर से भगाने के लिए प्याज (Onion) भी एक शानदार हथियार है. असल में प्याज से निकलने वाली महक से चूहों (Rats) को बहुत चिढ़ होती है. यह उनके लिए सिर चकरा देने वाले टॉक्सिक का काम करती है. इसलिए आप प्याज के टुकड़े करके उन्हें चूहों के छिपने वाली जगहों पर रख दें. जैसे ही प्यार की महक चूहों तक पहुंचेंगे, वे उन जगहों से नौ-दो ग्यारह हो जाएंगे.

लौंग के तेल से चूहों की आती शामत

आप लौंग (Clove) के तेल का उपयोग करके भी अपने घर को चूहा (Rats) मुक्त कर सकते हैं. इसके लिए आप मखमली कपड़ा लेकर उस पर लौंग का तेल छिड़क लें. इसके बाद उस कपड़े के टुकड़े कर यहां-वहां रख दें. आप लौंग की कलियों को भी मखमली कपड़े में लपेटकर चूहों के छिपने वाली जगहों पर रख सकते हैं. उसकी महक से चूहे तुरंत आपका घर छोड़कर भाग खड़े होंगे.

चूहों को पसंद नहीं पेपरमिंट की गंध

पेपरमिंट (Peppermint) एक ऐसी चीज है, जिसे चूहे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते. असल में पेपरमिंट से निकलने वाली गंध उन्हें परेशान कर देती है. अगर आप चूहों की बढ़ती तादाद से परेशान हैं तो पेपरमिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप रुई के कुछ टुकड़े लें और उनके ऊपर पेपरमिंट लगाकर चूहों के घूमने वाली जगहों पर छोड़ दें. कुछ ही समय बाद आपको वहां से चूहे (Rats) भागते दिखाई देंगे.

लाल मिर्च का पाउडर है चूहों का काल

लाल मिर्च या उसके पाउडर (Red Chili Powder) से चूहे बहुत एलर्जी मानते हैं. जिन जगहों पर लाल मिर्च या उसका पाउडर रखा, वहां चूहे आसपास भी नहीं फटकते. आप भी चूहे भगाने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चूहों (Rats) के छिपने वाली जगहों लाल मिर्च रख दें या उसका पाउडर छिड़क दें. चूहे तुरंत वह जगह छोड़कर चंपत हो जाएंगे.

