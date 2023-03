आपकी उम्र और लंबाई के मुताबिक कितना होना चाहिए वजन? BMI चार्ट से ऐसे करें पता

What Should Be The Correct Weight: आज के दौर में लोग हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं. इतना ही नहीं हर कोई अपनी फैमिली की भी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं. ऐसे में अगर बच्चों को छोटेपन से ही फिटनेस को लेकर सही जानकारी मिल जाए तो वो समय के साथ ही सेहत को लेकर सतर्क रहते हैं. इसके कारण वो अपने वजन को शुरू से ही कंट्रोल करके रखने की हर संभव कोशिश करते हैं. लोग इस बात से अंजान होते हैं कि उनकी उम्र और हाइट के मुताबिक कितना वजन होना चाहिए. ऐसे में आज हम आपकी इस दुविधा को दूर करते हुए बताने जा रहे हैं कि (What Should Be The Correct Weight) आपकी उम्र और लंबाई के हिसाब से आपका कितना वजन होना चाहिए, तो चलिए जानते हैं यहां विस्तार से.....

साइंस क्‍या कहता है मेडिकल रिसर्च के अनुसार, हर किसी का शरीर अलग-अलग होता है. इसलिए उनका वेट भी अलग-अलग कारकों पर निर्धारित करता है. ये कारक आयु, ऊंचाई और लिंग के बेस पर तय होते हैं. रिसर्चर्स की मानें तो अगर सही उम्र में अपने वेट को कंट्रोल नहीं किया जाए तो आपको आगे चलकर बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है. बीएमआई निकालने की इजी विधि अगर आपको बॉडी मास इंडेक्स की गणना करनी है तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर की सहायता से अपनी हाइट और वेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा आप बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए सामान्य सा फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं. (बीएमआई = वजन / लंबाई स्कवायर या बीएमआई = वजन / (ऊंचाई X ऊंचाई) . बच्‍चों और बुजुर्गों के लिए चार्ट नेशनल चार्ट के अनुसार, नवजात शिशु से लेकर 60 साल की एज तक के लोगों की हाइट और वेट को आप नीचे दी गई जानकारी के अनुसार जान सकते हैं. नवजात शिशु 3.3 किलो लड़की का वजन

3.3 किलो लड़के का वजन शिशु 2 से 5 महीने का 6 किलो लड़के का वजन

5.4 किलो लड़की का वजन शिशु 6 से 8 महीने का 7.2 किलो लड़के का वजन

6.5 किलो लड़की का वजन 9 महीने से एक साल 10 किलो लड़के का वजन

9.50 किलो लड़की का वजन 2 से 5 साल की उम्र 12.5 किलो लड़के का वजन

11.8 किलो लड़की का वजन 6 से 8 साल की उम्र 12 से 18 किलो लड़के का वजन

14 से 17 किलो लड़की का वजन 9 से 11 साल की उम्र 28 से 31 किलो लड़के का वजन

28 से 31 किलो लड़की का वजन 12 से 14 साल की उम्र 32 से 38 किलो लड़के का वजन

32 से 36 किलो लड़की का वजन 15 से 20 साल की उम्र 40 से 50 किलो लड़के का वजन

40 से 45 किलो लड़की का वजन 21 से 30 साल की उम्र 60 से 70 किलो लड़के का वजन

50 से 60 किलो लड़की का वजन 30 से 40 साल की उम्र 59 से 75 किलो लड़के का वजन

60 से 65 किलो लड़की का वजन 40 से 50 साल की उम्र 60 से 70 किलो लड़के का वजन

59 से 65 किलो लड़की का वजन 50 से 60 साल की उम्र 60 से 70 किलो लड़के का वजन

59 से 65 किलो लड़की का वजन अगर आपका वजन इससे कम या ज्‍यादा है तो आप डॉक्‍टर से परामर्श करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)