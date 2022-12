Christmas और New Year से पहले घर की Tiles ऐसे करें साफ, पीलापन होगा दूर, आएगी नए जैसी चमक

How To Clean Ceramic And Porcelain Tiles: दिसंबर महीना आते ही हर किसी को क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों का इंतजार रहता है, इस वक्त काफी मेहमान हमारे घरों में हॉलीडे स्पेंड करने आते हैं, ऐसे में घर की सफाई बेहद जरूरी है, वरना सेलिब्रेशन फीका-फीका लगने लगता है. जिसने घर के फर्श और बाथरूम की दीवारों पर टाइल्स लगी है, उसपर अक्सर मैल और पीलापन जम जाता है, जिसे हटाना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में इससे रगड़-रगड़ कर साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है.

टाइल्स से जिद्दी दाग कैसे हटाएं?

गंदगी और पीलेपन को हाटने के लिए फ्लोर और दीवारों के टाइल्स को हफ्ते में कम से कम 2 बार साफ करने की जरूरत पड़ती है. फर्श पर जमी गंदगी, बाथरूम में गंदा पानी और किचन में चिकनाई सिरेमिक या चीनी मिट्टी को खराब करते हैं आइए जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आने से पहले इन्हें कैसे चकाचक बनाया जा सकता है.

1. नींबू का छिलका

मैली टाइल्स में नए जैसी चमक लाने के लिए नींबू के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए ढेर सारे नींबू के छिलके लें और उसमें हल्का पानी मिलाकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें इसके साथ और टॉयलेट क्लीनर को मिक्स कर लें और फिर एफेक्टेड एरियाज पर इस पेस्ट को लगा लें. थोड़ा इंतजार करें और फिर बर्तन धोने वाले सॉफ्ट स्क्रब से इसे रगड़कर साफ कर दें. टाइल्स बिलकुन नए जैसी हो जाएगी. इस बात का ख्याल रखें. इस बात का खास ख्याल रखें कि टाइल्स को कभी भी स्टेनलेस स्टील के स्क्रब से साफ न करें क्योंकि इससे टाइल्स खराब हो जाएंगे.

2. बेकिंग सोडा और नींबू

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अक्सर क्लीनिंग के काम के लिए होता है, इससे आप मैली टाइल्स की साफाई कर सकते हैं. सबसे पहले आप एक कटोरी में बेकिंग सोडा लें और इसमें नींबू का रस निचोड़कर मिला दें. इसके बाद गंदी टाइल्स पर इसे पुराने टूथब्रश की मदद से अप्लाई करें और कुछ देर के लिए छोड़ दें. आप पाएंगे कि जिद्दी दाग कमजोर पड़ चुके हैं, अब सॉफ्ट स्क्रब की मदद से इसे साफ कर लें. अगर आप चाहें तो इस पेस्ट के साथ व्हाइट विनेगर भी मिला सकते हैं.

