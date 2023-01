Gas Burner Cleaning: दूध और तेल छलकने से गैस बर्नर हो गया है जाम, इन 3 तरीकों से करें क्लीन

How To Clean Gas Burner For High Flame: गैस स्टोव हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, इसके बिना खाना पकाना मुश्किल है. किचन में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. इस पर हर तरह का भोजन पकाया जाता है, लेकिन खास तौर से दूध और तेल काफी ज्यादा छलकता है, जिसके कारण गैस बर्नर के होल्स जाम हो जाते हैं. इसके कारण पूरी तरह फ्लेम नहीं निकल पाता जिससे फूड देर से पकता है और गैस की बर्बादी होती है.

इन ट्रिक्स के जरिए करें गैस बर्नर की सफाई

जब गैस बर्नर जाम हो जाए तो उसकी सफाई के बारे में सोचकर ही कोफ्त होने लगती है, क्योंकि तब ख्याल आता है कि छोटे-छोटे होल्स को आखिर कैसे साफ किया जा सकता है? खैर आपको अब ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं. आप कुछ आसान घरेलू उपायों के जरिए बर्नर को आसानी से साफ कर सकते हैं, जिससे आप फुल फ्लेम में खाना पका पाएं.

1. सफेद सिरका (White Vinegar)

सफेद सिरके की मदद से भी गंदे बर्नर की आसानी से सफाई हो सकती है, इसके लिए करीब एक कप सिरका लें कटोरी में पोर करें और इसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स कर लें. इसमें गैस बर्नर को रातभर डुबोने के लिए छोड़ दें. इसे चिकनाई और मैल हल्के पड़ जाएंगे जिसे सुबह को टूथब्रश की मदद से इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है.

2. बेकिंग पाउडर (Baking Powder)

गैस बर्नर को नए जैसा चमकाने के लिए आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते है. इससे बेहद आसानी से बर्नर की सफाई हो जाती है. आप इसके लिए एक छोटे बाउल में गर्म पानी लें. इसे एक नींबू को निचोड़ लें, फिर एक से दो चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट मिला लें. अब इस पानी में गैस बर्नर को करीब 20 मिनट के लिए डुबो दें और फिर टूथब्रश की मदद से साफ कर लें.

3. नींबू और नमक (Lemon and Salt)

गैस बर्नर ज्यादातर पीतल के होते हैं जिसे नींबू और नमक की मदद से चमकाया जा सकता है. सबसे पहली नींबू को आधा काटकर पानी के साथ उबाल ले. अब कई घंटों के लिए बर्नर को उसी पानी में डुबोकर छोड़ दें. अब उसी नींबू के छिलके में नमक लगाकर गैस बर्नर को क्लीन कर लें. ये तरीका काफी असरदार साबित हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

