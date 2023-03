How To Do Anti Dandruff Hair Spa: सर्दियों के मौसम में बालों में डेंड्रफ की समस्या होना आम बात है. इससे बचने के लिए आपको बाजार में कई तरह के एंटी-डेंड्रफ शैंपू आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन ये कई तरह के केमिकल से भरपूर होते हैं जोकि हार्मफुल होने के साथ-साथ डेंड्रफ को भी पूरी तरह से दूर नहीं कर पाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा लेकर आए हैं. एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा को रीठा, शिकाकाई और मेंहंदी की मदद से तैयार किया जाता है. रीठा और इन तीनों चीजों को पुराने समय से ही हेयर केयर में शामिल किया जाता रहा है. इसलिए इस हेयर स्पा की मदद से आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में मदद मिलती है.रीठा में एंटीफंगल गुण पाए मौजूद होते हैं जोकि आपके बालों से डेंड्रफ को दूर भगाने में सहायक होता है. इतना ही नहीं रीठा और शिकाराई आपके बालों को लंबा और चमकदार बनाता है, तो चलिए जानते हैं एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा (How To Do Anti Dandruff Hair Spa) कैसे करें......

एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा बनाने की आवश्यक सामग्री- रीठा 2 चम्मच

शिकाकाई पाउडर 2 चम्मच

मेहंदी 5-6 चम्मच

पानी एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा कैसे बनाएं? (How To Make Anti Dandruff Hair Spa) एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें 5-6 चम्मच मेहंदी, 2 चम्मच रीठा पाउडर और 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर डालें.

इसके बाद आप इसमें आवश्कतानुसार पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.

अब आपका एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा बनकर तैयार हो चुका है. कैसे करें एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा? (How To Do Anti Dandruff Hair Spa) एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा करने के लिए आप सबसे पहले एक तौलिया लें.

फिर आप इस तौलिए को को गर्म पानी में भिगो लें.

इसके बाद आप इस तौलिए से अपने बालों को अच्छी तरह से कवर कर लें.

फिर आप करीब 15 मिनट तक तौलिया को बालों में लपेटकर रखें.

इसके बाद आप तौलिए को हटाकर अपने बालों में अच्छे से तैयार पेस्ट को लगाएं.

फिर आप इसको बालों में करीब 45 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप एक माइल्ड शैंपू की मदद से हेयर वॉश कर लें.

आखिर में आप बालों में कंडीशनर लगाना बिल्कुल न भूलें.

अगर आप महीने में ये हेयर स्पा करते हैं तो इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेगा.