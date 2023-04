Sensitive Skin Care: घर पर यूं करें सोयाबीन फेस स्क्रब, सेंसिटिव स्किन भी निखार से खिल-खिला उठेगी

How To Make Soybean Face Scrub: सोयाबीन एक ऐसा फूड आइटम है जोकि हाई प्रोटीन से भरपूर होता है. इसलिए इसको लोग वजन घटाने से लेकर प्रोटीन की पूर्ति के लिए चाब से खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं सोयाबीन आपकी स्किन के लिए भी बेहतरीन होता है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए सोयाबीन फेस स्क्रब बनाने की विधि लेकर आए हैं. सोयाबीन में विटामिन ई की अच्छी मात्रा मौजूद होती है जोकि आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स को हटाने में मददगार साबित होता है. अगर आपको स्किन सेंसिटिविटी की समस्या है तो सोयाबीन स्क्रब आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है. सोयाबीन फेस स्क्रब के इस्तेमाल से आपको सॉफ्ट, क्लेयर और ग्लोइंग स्किन प्राप्त होती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Soybean Face Scrub) सोयाबीन फेस स्क्रब कैसे करें....

सोयाबीन फेस स्क्रब बनाने की आवश्यक सामग्री- सोयाबीन की बड़ियां

कोकोनट ऑयल सोयाबीन फेस स्क्रब कैसे बनाएं? (How To Make Soybean Face Scrub) सोयाबीन फेस स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले सोयाबीन की बड़ियां लें.

फिर आप इनको मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीसकर बाउल में निकाल लें.

इसके बाद आप इस पाउडर में थोड़ा सा नारियल का तेल डालें.

फिर आप इसको करीब 15 मिनट ऐसे ही रखकर छोड़ दें.

इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका सोयाबीन फेस स्क्रब बनकर तैयार हो चुका है. सोयाबीन फेस स्क्रब कैसे इस्तेमाल करें? (How To Do Soybean Face Scrub) सोयाबीन फेस स्क्रब को लगाने से पहले अपने फेस को धोकर साफ कर लें.

फिर आप अपने पूरे फेस पर तैयार स्क्रब अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप हल्के हाथों से चेहरे को करीब 5 मिनट तक स्क्रब करें.

फिर आप इसको चेहरे पर कुछ देर ऐसे ही लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप साफ पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें.

फिर आप चेहरे पर कोई क्रीम या लोशन लगाना न भूलें.

इससे आपको बेदाग और हेल्दी स्किन पाने में मदद मिलती है.