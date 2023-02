How To Increase Breast Size Naturally: छोटे स्तनों ने तोड़ दिया है परफेक्ट फिगर पाने का सपना? ये तेल पूरा करेगा अधूरी चाहत

Oil for Breast Enlargement in Hindi: हर कोई एक परफेक्ट और आकर्षक बॉडी पाने की ख्वाहिश रखता है. ब्रेस्ट महिलाओं की बॉडी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है. अगर आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ा होता है तो आप अपनी बॉडी को लेकर काफी कॉन्फिडेेंट फील करती हैं. ऐसे में अपनी ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने के लिए महिलाएं तरह-तरह की क्रीम और दवाइयों तक का सहारा लेती हैं. वहीं कई महिलाएं तो स्तनों का आकार बढ़ाने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट तक का सहारा लेती हैं. लेकिन इस दवाओं और सर्जरी के कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तेल बताने जा रहे हैं जिनकी रोजाना मसाज से आपके स्तन नेचुरल तौर पर आसानी से बढ़ जाएंगे. साथ ही इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, तो चलिए जानते हैं (Oils for Increase Breast Size in Hindi) ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सा तेल लगाएं.....

ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए तेल (Oils for Increase Breast Size in Hindi) सोयाबीन ऑयल (Soybean Oil for Increase Breast) इसके लिए आप रोजाना सोयाबीन तेल से कम से कम 10 से 15 मिनट तक ब्रेस्ट की मसाज करें. सोयाबीन ऑयल से शरीर में एस्ट्रोजेन लेवल बढ़ता है इसलिए इस तेल की मसाज से आपके ब्रेस्ट साइज में कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाता है. कोकोनट ऑयल (Coconut Oil for Increase Breast) अगर आप रोजाना कोकोनट ऑयल से स्तोनों की मसाज करते हैं तो इससे आपका ब्रेस्ट साइज तो बढ़ता ही है साथ ही इससे स्ट्रेच मार्क्स से भी छुटकारा मिलता है. कोकोनट ऑयल में मॉइस्चराइजिंग गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी ब्रेस्ट की त्वचा को लचीला बनाने में असरदार साबित होते हैं. बादाम का तेल (Almond Oil for Breast Enlargement) अगर आप रोजाना नियमित तौर पर बादाम ऑयल से स्तनों की मसाज करते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे आपकी ब्रेस्ट सेल्स की ग्रोथ होती है और आपके स्तनों का आकार बढ़ जाता है. वही बादाम तेल में विटामिन ई की अच्छी मात्रा मौजूद होती है जोकि स्तनों को कोमल बनाने में मदद करते है. मेथी दाना तेल (Fenugreek Oil to Increase Breast Size) अगर आप नियमित तौर पर रोजाना रात में सोने से पहले मेथी दाना तेल से स्तनों की मसाज करते हैं तो इससे आपकी ब्रेस्ट सेल्स को बढ़ावा मिलता है जिससे आपकी ब्रेस्ट धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)