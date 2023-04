Liver Health: आपके लिवर को समय से पहले बूढ़ा बना रहे हैं 6 फूड, तुरंत बदल डालें आदत

How to Keep Liver Healthy: लिवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसलिए इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है. दरअसल हम सभी जो कुछ भी खाते हैं लिवर उसे पचाने में मदद करता है. ऐसे में लीवर का ध्यान रखने के लिए आपको ये 6 फूड फौरन बंद कर देने चाहिए.