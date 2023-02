How To Make Amla Chutney: बदलते मौसम में शरीर को सेहतमंद बनाए रखेगी चटपटी आंवला चटनी, ऐसे करें ट्राई

How To Make Amla Chutney: आंवला को आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी समान माना गया है. इसके सेवन से आपको ढेरों सेहत लाभ प्राप्त होते हैं. इसलिए आंवले को आमतौर पर लोग मुरब्बा, अचार या जूस के तौर पर सेवन करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने आंवले की चटनी का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए आंवले की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. आंवले की चटनी स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होती है. इसके सेवन से आपकी आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं आवंला चटनी आपके पेट को दुरुस्त बनाए रखती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Amla Chutney) आंवला चटनी बनाने की विधि.....

आंवला चटनी बनाने की आवश्यक सामग्री- 8-10 आंवला

1/2 इंच टुकड़ा अदरक

4 टेबलस्पून हरा धनिया कटा

4-5 कली लहसुन

2-3 हरी मिर्च

1 टी स्पून सरसों तेल

स्वादानुसार नमक आंवला चटनी कैसे बनाएं? (How To Make Amla Chutney) आंवला चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले आंवला को अच्छे से धो लें.

फिर आप आंवला को बारीक-बारीक और पतले टुकड़ों में काट लें.

इसके बाद आप धनिया पत्ती को भी अच्छे से धोकर बारीक-बारीक काट लें.

फिर आप हरी मिर्च को भी धोकर बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लें.

इसके बाद आप मिक्सी में ये तीनों कटी हुई चीजें डालकर 1 मिनट तक पीस लें.

फिर आप मिक्सी में अदरक के टुकड़े, लहसुन के टुकड़े, तेल और स्वादानुसार नमक डालें.

इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर करीब 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड कर लें.

अब आपकी हेल्दी और टेस्टी आंवला की चटनी बनाकर तैयार हो चुकी है.

आप चाहें तो इसको फ्रिज में रखकर करीब एक हफ्ते तक आसानी से खा सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं