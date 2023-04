Refrshing Food: गर्मी को मात देता है ये हेल्दी चिल्ड सलाद, खाते ही शरीर को मिलेगी तुरंत ठंडक

How To Make Cold Salad: गर्मियों में कुछ न कुछ ठंडा-ठंडा खाने को मिल जाए तो आज हम आपके लिए कोल्ड सलाद बनाने की रेसिपि लेकर आए हैं. कोल्ड सलाद खाने से शरीर को तुरंत ठंडक प्रदान होती है इसलिए ये समर के लिए एक परफेक्ट फूड है. इसके सेवन से आपका पेट भी भर जाता है और आपको पर्याप्त पोषण भी प्राप्त हो जाता है. इसको आप स्नैक में झटपट बनाकर खा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Cold Salad) कोल्ड सलाद कैसे बनाएं......

कोल्ड सलाद बनाने की आवश्यक सामग्री-

पनीर 250 ग्राम

मकई 1

आलू 1 (उबला हुआ)

कटा हुआ 1 सेब

जुलिएन किए हुए 2 प्याज

मूली 1 (बारीक कटी हुई)

हरी मिर्च 2

स्प्रिंग अनियन 4

ग्रीन ऑलिव्स 5-6

काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच

एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 बड़ा चम्मच

स्वादानुसार नमक

कोल्ड सलाद बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन को गर्म करें.

फिर आप इसमें प्याज, रेड पेपर और नमक डालकर धीमी आंच पर भून लें.

इसके बाद आप इसमें मूली, सेब, उबले हुए आलू, पनीर और कॉर्न डालें.

फिर आप इसको अच्छे से मिलाकर गैस से उतारकर ठंडा होने के लिए रख दें.

इसके बाद आप इसमें हरी मिर्च, हरा प्याज और ग्रीन ऑलिव्स डालकर मिला लें.

फिर जब सलाद ठंडा हो जाए तो आप इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर और ऑलिव ऑयल डालें.

इसके बाद आप इसमें ऊपर से थोड़ी-सी रेड वाइन डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

