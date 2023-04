Healthy Food: हाई बीपी को कंट्रोल करती है चीज़, बस डाइट में इस तरह करें शामिल

How To Make Creamy Cheese Balls: अगर आप अपने घर पर किसी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए क्रीमी चीज़ बॉल्स बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. चीज की महक बहुत ही मनमोहक होती है. इसलिए इससे बनी चीजे बच्चे और बड़ों दोनों को ही बेहद लजीज लगती हैं. इनको आप कुछ ही समय में आसानी से बनाकर तैयार भी कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं क्रीमी चीज़ बॉल्स (How To Make Creamy Cheese Balls) कैसे बनाएं.....

क्रीमी चीज़ बॉल्स बनाने की आवश्यक सामग्री-

मैदा 3/4 कप

बेकिंग पाउडर 1 छोटा चम्मच

नमक एक चुटकी

क्रीम चीज़ 1 कप

दही 1/3 कप

चीनी 1/3 कप

वनीला एसेंस 1/2 छोटा चम्मच

लेमन जेस्ट 1 छोटा चम्मच

डीप फ्राई करने के लिए तेल मैदा 3/4 कपबेकिंग पाउडर 1 छोटा चम्मचनमक एक चुटकीक्रीम चीज़ 1 कपदही 1/3 कपचीनी 1/3 कपवनीला एसेंस 1/2 छोटा चम्मचलेमन जेस्ट 1 छोटा चम्मचडीप फ्राई करने के लिए तेल क्रीमी चीज़ बॉल्स कैसे बनाएं? (How To Make Creamy Cheese Balls)

क्रीमी चीज़ बॉल्स बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में 3/4 कप मैदा लें.

फिर आप इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और नमक डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इसमें 1 कप क्रीम चीज़ डालें और अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसमें 1/3 कप दही डालकर अच्छे से मिला लें.

इसके बाद आप इसमें 1/3 कप चीनी और 1/2 छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से फेंटकर मिला लें.

इसके बाद आप इसमें 1 छोटा चम्मच लेमन जेस्ट डालकर अच्छे से फेंट दें.

इस बात का ध्यान रहे कि ये पेस्ट ज्यादा पतला न हो.

इसके बाद आप इस बैटर की बाल्स बनाकर तैयार कर लें.

फिर आप एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल डालकर गर्म कर लें.

इसके बाद आप इसमें तैयार बॉल्स को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लें.

अब आपकी क्रीमी चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं.

फिर आप इनको पसंदीदी डिप, कैचप या चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|