Healthy Drink: रोजाना पीएं ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, मौसमी बीमारियों से बचने में मिलेगी मदद

How To Make Gajar Ki Kanji: गाजर एक मौसमी सब्जी है जोकि विटामिन-ए, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा-कैरोटीन, विटामिन-सी, विटामिन-के, पोटेशियम और आयरन जैसे गुणों का भंडार होती है. इसलिए गाजर की मदद से लोग सर्दियों में अचार, हलवा, जूस या स्मूदी बनाकर सेवन करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने गाजर की कांजी ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए गाजर की कांजी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. गाजर की कांजी के नियमित सेवन से आपकी आंखों की सेहत दुरुस्त बनी रहती है. इतना ही नहीं गाजर की कांजी पीने से आपका डाइजेशन और ब्लड प्रेशर भी बेहतर बना रहता है, तो चलिए जानते हैं गाजर की कांजी (How To Make Gajar Ki Kanji) बनाने की विधि-

गाजर की कांजी बनाने की आवश्यक सामग्री- 250 ग्राम गाजर

3 टी स्पून पीली सरसों पिसी

1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर

2 चुटकी हींग

1 टेबलस्पून सरसों तेल

जरूरत के मुताबिक नमक

2 लीटर पानी गाजर की कांजी कैसे बनाएं? (How To Make Gajar Ki Kanji) गाजर की कांजी बनाने के लिए आप सबसे पहले गाजर को लेकर छील लें.

इसके बाद गाजर को धोकर सुखा लें और एक-एक इंच के टुकड़े में काट लें.

फिर आप एक बर्तन में करीब आधा लीटर पानी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें.

इसके बाद जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें गाजर के टुकड़े डाल दें.

फिर आप थोड़ी देर तक गाजर उबालें और गैस को बंद कर दें.

इसके बाद आप बर्तन को ढककर करीब 10 मिनट तक अलग रख दें.

फिर आप गाजर को पानी से निकालकर एक बड़े बाउल में डाल दें.

इसके बाद आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, पीली सरसों का पाउडर और हल्दी पाउडर डालें.

इसके साथ ही आप इसमें स्वादानुसार नमक और तेल डालकर अच्छे से मिला लें.

फिर आप एक दूसरे बर्तन में बाकी बचा पानी डालें और मीडियम आंच पर गर्म करें.

इसके बाद जब पानी में उबाल आ जाए तो आप गैस बंद कर दें।

फिर आप इस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप इसको एक कांच के कंटेनर में डाल दें.

फिर आप इसमें मसाला मिली गाजर डालें और इसमें हींग पाउडर डालें.

इसके बाद आप इसका ढक्कन लगाकर कांच के कंटेनर को धूप में करीब 3-4 दिनों तक रख दें.

अब आपकी हेल्दी गाजर की कांजी बनकर तैयार हो चुकी है.

अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में रखने 15 दिनों तक पी सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)