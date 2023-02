Hair Fall Control Tea: हर मौसम में बाल रहेंगे मजबूत, घने और मुलायम, बस रोजाना पीएं ये आयुर्वेदिक चाय

How To Make Hair Fall Control Tea: बाल आपकी खूबसूरती में चार-चांद लगाते हैं. लेकिन आज की लाइफस्टाइल, खान-पान और प्रदूषण के चलते बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गया है. साथ ही इससे आपके बाल धीरे-धीरे पतले होते जा रहे हैं. ऐसे में आप गंजेपन के शिकार भी हो सकते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए हेयर फॉल कंट्रोल टी लेकर आए हैं. हेयर फॉल कंट्रोल टी बालों में एक मैजिक की तरह काम करती है. इसके सेवन से आपके बालों को अंदरूनी पोषण प्राप्त होता है जिससे आपके बालों की हर एक समस्या जड़़ से खत्म हो जाती है. इस चाय के रोजाना सेवन से आपके बाल सुंदर, घने और मजबूत बनते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Hair Fall Control Tea) हेयर फॉल कंट्रोल टी कैसे बनाएं....

हेयर फॉल कंट्रोल टी बनाने की आवश्यक सामग्री- पानी 1 गिलास

मोरिंगा के पत्ते 10 सूखे/ताजे

गुड़हल की पंखुड़ियां 3 सूखी/ताजा

करी पत्ते 10 सूखे/ताजे

गुलाब की पंखुड़ियां 10-15 सूखी/ताजी हेयर फॉल कंट्रोल टी कैसे बनाएं? (How To Make Hair Fall Control Tea) हेयर फॉल कंट्रोल आयुर्वेदिक टी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक टी पैन लें.

फिर आप इसमें 1 गिलास पानी और बाकी सारी सामग्री डालें.

इसके बाद आप इसको करीब 3-4 मिनट तक उबालें.

फिर आप इसको छानकर एक कप में निकालें और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

अब आपकी हेयर फॉल कंट्रोल टी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको गुनगुना होने पर घूंट-घूंटकर सुबह या शाम की चाय के जगह पी सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)