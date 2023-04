Summer Skin Care: डल और चिपचिपी त्वचा ने छीन लिया है चेहरे का नूर? इस होममेड सीरम से वापस पाएं खूबसूरती

How To Make Homemade Serum: गर्मी का मौसम आते ही आपकी स्किन बेहद ऑयली होने लगती है जिससे आपकी स्किन पर एक्ने और पिंपल्स की समस्या पैदा होने लगती है. इससे उनकी स्किन डल और बेजान नजर आती है जिससे आपकी स्किन का ग्लो पूरी तरह से छिन जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए होममेड सीरम बनाने की विधि लेकर आए हैं. इस सीरम के इस्तेमाल से आपकी स्किन कभी डल और चिपचिपी बिल्कुल नहीं दिखेगी. वहीं इससे आपके चेहरे का निखार भी बरकार रहता है, तो चलिए जानते हैं ऑयली स्किन के लिए (How To Make Homemade Serum) होममेड सीरम कैसे बनाएं.....

होममेड सीरम बनाने की आवश्यक सामग्री- खीरे का रस 2 टेबल स्पून

ग्रीन टी 2 टेबलस्पून

एलोवेरा जेल 2 टेबलस्पून

चावल का पानी 1 टेबल स्पून

सौंफ का पानी 1 टेबल स्पून

कोकोनट ऑयल 2 टेबल स्पून होममेड सीरम कैसे बनाएं? (How To Make Homemade Serum) होममेड सीरम बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कटोरी लें.

फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून खीरे का रस, 2 टेबलस्पून ग्रीन टी और 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डाल दें.

इसके बाद आप इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसमें थोड़ा सा चावल और सौंफ का पानी डाल दें.

इसके बाद आप इनको अच्छी तरह से उबालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

फिर आप तैयार सीरम को एक कंटेनर में स्टोर कर लें.

इससे आपकी स्किन बेहद ग्लोइंग दिखने लगेगी. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)