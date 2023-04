Summer Food: गर्मियों में पाचन को ठीक रखता है ठंडा-ठंडा खीरे का रायता, सिर्फ 10 मिनट में बनाएं

How To Make Kheere Ka Raita: खीरा एक सुपरफूड है जोकि 95 प्रतिशत पानी की मात्रा से भरपूर होता है. इसलिए इसके सेवन से आपकी बॉडी हाइड्रेटिड रहती है. इसलिए खीरे के सेवन से आपको पानी की कमी नहीं होती है. इसलिए आज हम आपके लिए खीरे का रायता बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. खीरे का रायता पीने से आपकी बॉडी फिट रहती है और आपका वजन कंट्रोल में बना रहता है. इसके अलावा खीरे का रायता के सेवन से आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बना रहता है. इतना ही नहीं खीरे का रायता आपके डाइजेशन को बेहतर बनाए रखता है जिससे आप पेट से जुड़ी सभी समस्याओं से दूर रहते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Kheere Ka Raita) खीरे का रायता कैसे बनाएं.....

खीरे का रायता बनाने की आवश्यक सामग्री-

खीरा 1 बड़ा

दही 1 कप

कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच

चाट मसाला 1/2 छोटा चम्मच

स्वादानुसार नमक

हरा धनिया 1 छोटा चम्मच

पुदीना की पत्तियां 1 छोटा चम्मच खीरा 1 बड़ादही 1 कपकश्मीरी लाल मिर्च 1/2 छोटा चम्मचजीरा पाउडर 1 छोटा चम्मचचाट मसाला 1/2 छोटा चम्मचस्वादानुसार नमकहरा धनिया 1 छोटा चम्मचपुदीना की पत्तियां 1 छोटा चम्मच खीरे का रायता कैसे बनाएं? (How To Make Kheere Ka Raita)

खीरे का रायता बनाने के लिए आप सबसे पहले खीरे को धो लें.

फिर आप इसको छीलकर दो भागों में बांट लें.

इसके बाद आप एक ग्रेटर की सहायता से खीरे को पतला-पतला ग्रेट कर लें.

फिर आप इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल लें.

इसके बाद आप इसमें दही और 1/4 कप पानी डालकर मिला लें.

फिर आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक डालें.

इसके बाद आप दही को अच्छी तरह से फेंट लें.

फिर आप इसमें हरा धनिया और पुदीना डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इसको करीब 30 मिनट तक फ्रिज में रख दें.

अब आपका ठंडा-ठंडा खीरे का रायता बनकर तैयार हो चुका है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|