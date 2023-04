Summer Recipe: सेहतमंद गुणों से भरपूर है नींबू का छिलका, इस तरह से चटनी बनाएं, बढ़ेगी इम्यूनिटी

How To Make Lemon Peel Chutney: गर्मियों का सीजन आते ही घरों में नींबू का खूब इस्तेमाल किया जाता है. नींबू को टेस्टी ड्रिंक्स से लेकर खाने में स्वाद हो या घर चमकाने की बात हो नींबू का रस बेहतरीन साबित होता है. आमतौर पर नींबू का रस निकालकर लोग छिलकों (Lemon peels) को बेस्ट समझकर फेंक देते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो नींबू के छिलकों की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए नींबू के छिलके की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. नींबू का छिलका विटामिन सी की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है. जोकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होता है. लेमन पील चटनी स्वाद में भी बेहतरीन होती है. इसको बनाना भी बहुत सिंपल होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Lemon Peel Chutney) नींबू के छिलके की चटनी कैसे बनाएं.....

नींबू के छिलके की चटनी बनाने की आवश्यक सामग्री-

नींबू के छिलके की चटनी कैसे बनाएं? (How To Make Lemon Peel Chutney)

नींबू के छिलके की चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले नींबू लें.

फिर आप इसको चार टुकड़ों में काटें और इसके बीजों को अलग कर लें.

इसके बाद आप नींबू के रस एक बाउल में निकाल लें.

फिर आप एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखें.

इसके बाद आप बर्तन के ऊपर एक छलनी रखें.

फिर आप इस पर नींबू के छिलके डालकर फैलाएं और छलनी को ढंक दें.

इसके बाद आप नींबू छिलकों को स्टीम में अच्छी तरह से गलने तक पकाएं.

फिर आप गैस बंद करके छिलकों को ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद जब छिलके ठंड़े हो जाएं तो आप इनको मिक्सर जार में डालें.

फिर आप इसके ऊपर से थोड़ा सा नमक डालें और दरदरा पीस लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में 1 टी स्पून तेल डालकर गर्म करें.

फिर आप गर्म तेल में जीरा डालकर अच्छी तरह से चटकाएं.

इसके बाद आप इसमें नींबू का दरदरा पिसा मिश्रण डालें.

फिर आप इसमें हल्दी, चीनी और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इसको करीब 2 मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें.

अब आपकी टेस्टी नींबू के छिलके की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)