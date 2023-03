Healthy Diet: दिल को भी दुरुस्त बनाए रखती है पौष्टिक मखाना चाट, नाश्ते के लिए नोट करें ये चटपटी रेसिपी

How To Make Makhana Chaat: मखाना एक बहुत ही पौष्टिक ड्राय फ्रूट है जोकि प्रोटीन जैसे गुणों का भंडार होते हैं. इसलिए मखाने के सेवन से आपको वजन घटाने में मदद मिलती है. इसके साथ ही मखाना आपके शरीर में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के स्तर को कंट्रोल में बनाए रखने में भी मददगार साबित होते हैं. मखाना आपके दिल को भी दुरुस्त बनाए रखते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए मखाना चाट बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मखाना चाट टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होते हैं. इसको खाकर आपको अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है. साथ ही इनको बनाना भी काफी सिंपल होता है, तो चलिए जानते हैं मखाना चाट (How To Make Makhana Chaat) बनाने की विधि....