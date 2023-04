Healthy Drink: शरीर में तुरंत ठंडक घोल देगी चिल्ड आम-गुलाब की लस्सी, आलस को भी दूर भगाएं

How To Make Mango Rose Lassi: आम एक मौसमी फल है जोकि विटामिन सी जैसे गुणों का भंडार होता है. इसलिए आम को लोग आमतौर पर सलाद, शेक या ठंडाई बनाकर सेवन करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने आम गुलाब की लस्सी का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए आम गुलाब की लस्सी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. आम गुलाब की लस्सी को पीकर आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी आती है. इसलिए इसके सेवन से आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे, तो चलिए जानते हैं (How To Make Mango Rose Lassi) आम गुलाब की लस्सी कैसे बनाएं.....

आम गुलाब की लस्सी बनाने की आवश्यक सामग्री-

1/2 कप मैंगो प्यूरी

3 टेबलस्पून गुलाब शरबत

1/4 आम का टुकड़ा

200 ग्राम दही

1 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स कटे

स्वादानुसार चीनी

आम गुलाब की लस्सी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में दही लें.

फिर आप इसको अच्छी तरह से फेंटें और उसमें बर्फ के टुकड़े डालकर दोबारा फेंट लें.

इसके बाद आप फेंटी हुई दही को दो भागों में बांटकर अलग कर लें.

फिर आप दही के एक हिस्से में आम की प्यूरी डालकर अच्छे से मिलाएं.

इसके बाद आप दही में स्वादानुसार चीनी डालकर मिला लें.

फिर आप दही को तब तक मथें जब तक ये सारी चीजें अच्छी तरह से न घुल जाए.

इसके बाद आप दही के दूसरे हिस्से में गुलाब का शरबत डालकर मिला लें.

फिर आप इसमें थोड़े से बर्फ के टुकड़ें डालकर थोड़ी देर तक मथें.

इसके बाद आप गुलाब का शरबत को आम की लस्सी में डालकर मिला लें.

फिर आप आम गुलाब की लस्सी को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें.

अब आपकी आम गुलाब की लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है.

अब आपकी आम गुलाब की लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको सर्विंग गिलास में डालें और ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करके सर्व करें.