Healthy Snack: बढ़ते वजन को आसानी से कंट्रोल करता है ये सुपरफूड, इस तरह से स्नैक बनाकर खाएं

How To Make Mooli Appe: अप्पे एक बहुत ही फेमस साउथ इंडियन फूड है जिसको लोग नाश्ते से लेकर मेन मील में खाना पसंद करते हैं. इनकी खास बात ये है कि ये पचाने में बहुत हल्के होते हैं. अप्पे की कई वैराइटीज मौजूद हैं जैसे- सूजी अप्पे, बेन अप्पे या चावल अप्पे आदि. इसलिए अप्पे के ये सारी वैराइटीज तो आजतक आने कई बार खाई होगी. लेकिन क्या कभी आपने मूली अप्पे का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए मूली अप्पे लेकर आए हैं. मूली अप्पे के सेवन से आप बढ़ते वजन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. इस के साथ ही इससे आपका पाचन तंत्र भी बेहतर बना रहता है. मूली अप्पे स्वाद में भी अच्छे लगते हैं. इसको बनाना भी काफी आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Mooli Appe) एग अप्पे बनाने की विधि......

मूली अप्पे बनाने की आवश्यक सामग्री- सूजी 1 कप

प्याज 2 (बारीक कटा हुआ)

टमाटर 2 (बारीक कटा हुआ)

मूली 1 कप (कटी हुई)

हरी मिर्च 3 (बारीक कटा हुआ)

हरा धनिया 3 चम्मच (बारीक कटी हुई)

राई 1/2 चम्मच

नमक स्वादानुसार

तेल जरूरत के हिसाब से (तलने के लिए) मूली अप्पे कैसे बनाएं? (How To Make Mooli Appe) मूली अप्पे बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में सूजी को छानें.

फिर आप इसमें कटी हुई मूली, नमक और प्याज डालकर मिला लें.

इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए स्मूद मिक्चर तैयार कर लें.

फिर आप अप्पे स्टैंड को तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें.

इसके बाद आप अप्पे से सांचों में एक चम्मच की मदद से बैटर को भर दें.

फिर आप अप्पों को दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाएं.

इसके बाद आप इनको एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें

फिर आप एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करने के लिए रख दें.

इसके बाद आप इसमें अप्पे डालकर कुरकुरे होने तक फ्राई कर लें.

अब आपके स्वादिष्ट मूली के अप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)