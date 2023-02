Hair Growth Tips: गुच्छों में गिरकर टूट रहे हैं बाल, गंजा होने से पहले आजमा लें ये आसान नुस्खा

How To Make mustard-castor oil: सरसों का तेल हेल्दी फैट्स, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है इसलिए ये आपके बालों के लिए फायदेमंद होता है. सरसों के तेल से आपकी स्कैल्प को स्टिमुलेट करने में मदद मिलती है. वहीं कैस्टर ऑयल यानि अरंडी का तेल भी सरसों तेल के समान ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में जब आप इन दोनों तेलों को एक साथ मिलाकर लगाते हैं तो इससे आपके बालों की ग्रोथ तेजी से होने लगती है. इसलिए आज हम आपके लिए बालों में सरसों-अरंडी का तेल लगाने का तरीका और फायदे लेकर आए हैं. इससे आपके बाल तो बढ़ते ही हैं साथ ही आपके बाल मजबूत, घने और चमकदार भी बनते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make mustard-castor oil) बालों के लिए कैसे बनाएं सरसों-अरंडी का तेल.....

बालों के लिए ऐसे बनाएं सरसों-अरंडी का तेल (How to use mustard-castor oil for hair growth) सरसों-अरंडी का तेल बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें. फिर आप इसमें बराबर मात्रा में सरसों और अरंडी का तेल डालें. इसके बाद आप तेल के इस मिक्चर को हल्का सा गर्म कर लें. फिर आप इसको अपने बालों में सीधे तौर पर अप्लाई कर लें. बालों में सरसों-अरंडी का तेल लगाने के लाभ (Benefits Of mustard-castor oil) इससे बालों मेें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है. इससे आपके बालों को पर्याप्त पोषण मिलता है जिससे आपके बाल मजबूत बनते हैं. ये तेल बालों में मौजूद डैंड्रफ की छुट्टी कर देते हैं. इस तेल के रेगुलर इस्तेमाल से बाल मोटे, लंबे, शाइनी और घने बनते हैं. इस बात का रखें ख्याल एक्सपर्ट्स का मानें तो बाल धोने से कम से कम 4 घंटे पहले इस तेल से अपने बालों की मसाज करें. अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको करीब 2-3 बार लगा सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं