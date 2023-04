Weight Loss Diet: बिना एक्सरसाइज घटाना चाहते हैं वजन? नाश्ते में खाएं पीनट बटर मखाना, तेजी से गलेगी चर्बी

How To Make Peanut Butter Makhana: मखाना एक बहुत ही पौष्टिक ड्राय फ्रूट है जोकि प्रोटीन जैसे गुणों का भंडार होते हैं. इसलिए मखाने के सेवन से आपको वजन घटाने में मदद मिलती है. इसके साथ ही मखाना आपके शरीर में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के स्तर को कंट्रोल में बनाए रखने में भी मददगार साबित होते हैं. मखाना आपके दिल को भी दुरुस्त बनाए रखते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए पीनट बटर मखाना बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पीनट बटर हाई प्रोटीन और मखाना हाई फाइबर का एक अच्छा सॉर्स होते हैं. इसलिए पीनट बटर मखाना के सेवन से आपको जल्दी वजन घटाने में मदद मिलती है. पीनट बटर मखाना टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होते हैं. साथ ही इनको बनाना भी काफी सिंपल होता है, तो चलिए जानते हैं पीनट बटर मखाना (How To Make Peanut Butter Makhana) कैसे बनाएं....

पीनट बटर मखाना बनाने की आवश्यक सामग्री- मखाना 200 ग्राम

पीनट बटर 1 चम्मच

चाट मसाला 1 चम्मच

नमक स्वादानुसार

घी 4 चम्मच

पानी 1 कप पीनट बटर मखाना कैसे बनाएं? (How To Make Peanut Butter Makhana) पीनट बटर मखाना बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें करीब 200 ग्राम मखाने निकालकर एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दें.

इसके बाद आप कढ़ाई में दो चम्मच घी डालकर पिघला लें.

फिर आप इसमें मखाने डालकर अच्छी तरह से रोस्ट कर लें.

इसके बाद आप एक दूसरी कढ़़ाई में थोड़ा-सा पानी लें.

फिर आप इसमें पीटर बटर डालकर थोड़ा पतला होने तक पिघलाएं.

इसके बाद आप पिघले हुए बटर को रोस्टेड मखाने में डाल दें.

फिर आप इसको कुछ मिनट पकाकर गैस को बंद कर दें.

अब आपका वेट लॉस पीनट बटर मखाना बनकर तैयार हो चुके हैं.

फिर आप इनको एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके खाएं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)