Summer Recipe: समर में रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेने का मन है, तो झटपट बनाएं पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी लेमोनेड

How To Make Pineapple Strawberry Lemonade: गर्मियों में आपको कुछ न कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो आप तुरंत रिफ्रेशिंग फील करते हैं. इससे आपको गर्मी से होने वाली इरीटेशन से इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है. इसके साथ ही इससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेटिड बनी रहती है. आमतौर पर लोग गर्मियों में नींबू पानी, जूस, जलजीरा या शेक बेहद पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी लेमोनेड ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी लेमोनेड बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये एक ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं जोकि आपके शरीर को गर्मियों में लू से बचाने में मदद करती है. इसके सेवन से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉंग बनती है. इसके साथ इससे आपका पाचन तंत्र भी बेहतर बना रहता है. इस टेस्टी ड्रिंक को बनाना भी बेहद आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Pineapple Strawberry Lemonade) पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी लेमोनेड कैसे बनाएं......

पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी लेमोनेड बनाने की आवश्यक सामग्री-

पाइनएप्पल जूस 1 कप

नींबू का रस 1/4 कप

शुगर सिरप 1/2 कप

स्ट्रॉबेरी 4-5 स्लाइस की हुई

बर्फ के टुकड़े 3-4

पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी लेमोनेड कैसे बनाएं? (How To Make Pineapple Strawberry Lemonade)

पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी लेमोनेड बनाने के लिए आप सबसे पहले गिलास लें.

फिर आप इसमें 2-3 स्ट्रॉबेरी की स्लाइस डालें और थोड़ा सा मैश कर लें.

इसके बाद आप इसमें पाइनएप्पल जूस, नींबू का रस और शुगर सिरप डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप गिलास में स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल के स्लाइस भी डालें.

इसके साथ ही आप गिलास में 3-4 बर्फ के टुकड़े भी डाल दें.

अब आपका ठंडा-ठंडा पाइनएप्पल लेमोनेड बनकर तैयार हो चुका है.